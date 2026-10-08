İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu! Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle dönüyor

İsmail Ege Şaşmaz, büyük bir merakla beklenen 'Ölüm Bizi Ayırana Dek' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Özellikle dijital projelerdeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, çok yakında sete çıkması beklenen Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle el sıkıştı. 'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' 'Sen Çal Kapımı' ve 'Vefa Sultan' gibi birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu. Çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen ve Tod dijital platformunda izleyici karşısına çıkacak olan Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisine yeni bir oyuncu katıldı. İsmail Ege Şaşmaz'ın iddialı projede 'Kuzey' rolünü üstleneceği öğrenildi. Ünlü oyuncunun dizideki performansı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK DİZİSİNDE!

Başarılı ve genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Tod dijital platformunun büyük bir merakla beklenen iddialı projesi 'Ölüm Bizi Ayırana Dek' dizisine dahil oldu. İnşaat mühendisi Uygur Soykan'ın hayatı etrafında şekillenecek olan yapıma yeni bir oyuncu daha eklendi. Özellikle son zamanlarda TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Şaşmaz'ın yeni projesi belli oldu.

Senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak'ın birlikte kaleme aldığı Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturacak. ARC Film'in yapımını üstlendiği iddialı proje çok yakında sete çıkacak. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu kadrosunda genç ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'da yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Ege Şaşmaz, dijital platform Tod'un yeni iddialı yapımlarından Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle ekranlara geri dönüyor. 15 Ekim'de sete çıkması beklenen dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş tamamlanıyor. Hazırlıklarına hız kesmeden devam edilen dizi, son olarak Şaşmaz'la anlaştı. Büyük bir merakla beklenen dizinin okuma provasını ise cumartesi günü yapacağı öğrenildi.

KUZEY KARAKTERİNİ OYNAYACAK!

Oyunculuk kariyeri boyunca rol aldığı birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz, Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle el sıkıştı. Tod dijital platformunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İddialı dizinin başrollerini Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil paylaşıyor.

Son olarak Özgür Ozan'ın dahil olduğu Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin oyuncu kadrosuna bu kez genç ve başarılı kadrodan İsmail Ege Şaşmaz katıldı. Tolgahan Sayışman'ın Uygar, Rabia Soytürk'ün Azra, Pelin Akil'in Işıl ve Özgür Ozan'ın İzzet karakterini oynayacağı dizide İsmail Ege Şaşmaz ise 'Kuzey' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinde Kuzey rolünü üstlenecek olan İsmail Ege Şaşmaz, Işıl’ın (Pelin Akil) kardeşi olarak ekranlarda yerini alacak. Dizide her şey Işıl’la evli ve Melisa adlı bir kız çocuğu babası olan karizmatik inşaat mühendisi Uygar’ın iş gezisinde şarkıcı Azra’dan çok etkilenmesiyle başlayacak.