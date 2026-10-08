Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:34

İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu! Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle dönüyor

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle el sıkıştı. Dijital platformlardaki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Şaşmaz'ın bu kez Tod'da izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ünlü oyuncunun dizideki performansı ise şimdiden merak ediliyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu! Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle dönüyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:34

, büyük bir merakla beklenen 'Ölüm Bizi Ayırana Dek' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Özellikle dijital projelerdeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, çok yakında sete çıkması beklenen Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle el sıkıştı. 'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' 'Sen Çal Kapımı' ve 'Vefa Sultan' gibi birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu. Çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen ve dijital platformunda izleyici karşısına çıkacak olan Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisine yeni bir oyuncu katıldı. İsmail Ege Şaşmaz'ın iddialı projede 'Kuzey' rolünü üstleneceği öğrenildi. Ünlü oyuncunun dizideki performansı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK DİZİSİNDE!

Başarılı ve genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Tod dijital platformunun büyük bir merakla beklenen iddialı projesi 'Ölüm Bizi Ayırana Dek' dizisine dahil oldu. İnşaat mühendisi Uygur Soykan'ın hayatı etrafında şekillenecek olan yapıma yeni bir oyuncu daha eklendi. Özellikle son zamanlarda TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Şaşmaz'ın yeni projesi belli oldu.

İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu! Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle dönüyor

Senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak'ın birlikte kaleme aldığı Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturacak. ARC Film'in yapımını üstlendiği iddialı proje çok yakında sete çıkacak. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu kadrosunda genç ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'da yer alacak.

İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu! Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Ege Şaşmaz, dijital platform Tod'un yeni iddialı yapımlarından Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle ekranlara geri dönüyor. 15 Ekim'de sete çıkması beklenen dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş tamamlanıyor. Hazırlıklarına hız kesmeden devam edilen dizi, son olarak Şaşmaz'la anlaştı. Büyük bir merakla beklenen dizinin okuma provasını ise cumartesi günü yapacağı öğrenildi.

İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu! Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle dönüyor

KUZEY KARAKTERİNİ OYNAYACAK!

Oyunculuk kariyeri boyunca rol aldığı birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz, Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle el sıkıştı. Tod dijital platformunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İddialı dizinin başrollerini , ve Pelin Akil paylaşıyor.

İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu! Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle dönüyor

Son olarak Özgür Ozan'ın dahil olduğu Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin oyuncu kadrosuna bu kez genç ve başarılı kadrodan İsmail Ege Şaşmaz katıldı. Tolgahan Sayışman'ın Uygar, Rabia Soytürk'ün Azra, Pelin Akil'in Işıl ve Özgür Ozan'ın İzzet karakterini oynayacağı dizide İsmail Ege Şaşmaz ise 'Kuzey' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu! Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle dönüyor

Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinde Kuzey rolünü üstlenecek olan İsmail Ege Şaşmaz, Işıl’ın (Pelin Akil) kardeşi olarak ekranlarda yerini alacak. Dizide her şey Işıl’la evli ve Melisa adlı bir kız çocuğu babası olan karizmatik inşaat mühendisi Uygar’ın iş gezisinde şarkıcı Azra’dan çok etkilenmesiyle başlayacak.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tolgahan Sayışman ‘Ölüm Bizi Ayırana Dek’ dizisinde! Uygar Soykan’la ekranlara geri dönüyor
Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı geliyor! Özgür Ozan iddialı diziyle dönüyor
ETİKETLER
#rabia soytürk
#ismail ege şaşmaz
#Tolgahan Sayışman
#TOD
#Ölüm Bizi Ayırana Dek
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.