İsmail Ege Şaşmaz'dan endişelendiren haber! Kızı Almanya'da tedavi görüyor

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran İsmail Ege Şaşmaz, sevenlerini endişelendiren bir haberle magazin gündeminde yerini aldı. Özellikle son zamanlarda Almanya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun yurt dışına yerleştiği iddia edilmişti. Şimdilerde Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Almanya'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncunun, kızının tedavisi için yurt dışında bulunduğu ortaya çıktı. İsmail Ege Şaşmaz, kızı Azra'nın tedavisi için iki ay Almanya'da kaldıklarını belirterek yurt dışına taşındığı iddialarını yalanladı. Yetenekli oyuncunun kızı Azra'nın sağlık durumu ise sevenleri tarafından merak edildi. İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın herkesi endişelendiren açıklamaları...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ AÇIKLAMALARIYLA ENDİŞELENDİRDİ!

'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' 'Sen Çal Kapımı' ve 'Vefa Sultan' gibi birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla sevenlerini endişelendirdi. Uzun bir süredir Almanya'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, yurt dışına taşındığı iddialarıyla gündemde yerini almıştı.

Başarılı oyunculuk kariyeri ve performansının yanı sıra özel hayatı ve aile yaşantısıyla da sık sık dikkatleri üzerine çeken İsmail Ege Şaşmaz, bu kez hayranlarını ve sevenlerini üzen bir haberle geniş yankı uyandırdı. Tod dijital platformunun büyük bir merakla beklenen iddialı projesi 'Ölüm Bizi Ayırana Dek' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Şaşmaz, kızı Azra'nın tedavi gördüğünü açıkladı.

Bir süredir Almanya'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu, endişelendiren bir haber geldi. Galataport İstanbul'da görüntülenen İsmail Ege Şaşmaz, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir süredir Almanya paylaşımlarıyla gündemde olan ünlüü oyuncu, ailesiyle birlikte yurt dışına yerleştiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

"ALMANYA'YA TAŞINMADIM"

Oyunculuk kariyeri boyunca rol aldığı birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir yaptığı Almanya paylaşımlarına açıklık getirdi. Kızı Azra'nın tedavisi nedeniyle bir süredir Almanya'da bulunduklarını belirten Şaşmaz, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'ya taşınmadım. Kızım Azra'nın tedavisi için iki ay kadar oradaydık. Bundan sonra da ara ara gidip geleceğiz gibi duruyor"

Kızı Azra'nın tedavisi için Almanya'da olduğu öğrenilen İsmail Ege Şaşmaz, duyurduğu haberle sevenlerini endişelendirdi. Ünlü oyuncunun kızının hastalığı ise merak edildi. Fakat Şaşmaz, kızının rahatsızlığının ne olduğuna dair detay vermedi. Açıklamalarının ardından alışverişine devam ettiği görülen ünlü oyuncunun kızının tedavisi için İstanbul-Almanya arası mekik dokuyacağı öğrenildi.

2021 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI!

Başarılı oyunculuk kariyerine tüm hızıyla devam eden İsmail Ege Şaşmaz, Hande Ünal ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Manisa'da düzenledikleri kır düğünüyle dünyaevine giren ünlü çift, görkemli bir törene imza atmıştı. Şaşmaz ve Ünal'ın nikah şahitliklerini Aytaç Şaşmaz, Serdar Kötük, Erdem Oraylı, Mustafa Kurtuluş, Volkan İçyüz, Burhan Kılıç ve Kerem Büyük yapmıştı.

Pandemi koşulları nedeniyle davetli sayısını sınırlı tutan İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çiftini mutlu günlerinde yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı. Uzun bir süredir mutlu birlikteliklerini devam ettiren ikili, 2024 yılının ilk günlerinde kızları Azra'yı kucaklarına almıştı.