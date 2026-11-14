Çözen Kazanır

Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:18
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Faizsiz kredi arayanlara bankalardan peş peşe kampanyalar

Faizsiz kredi arayanlara bankalardan peş peşe kampanyalar geldi. Yeni müşterilere özel hazırlanan fırsatlarda 150 bin TL'ye varan faizsiz finansman öne çıkarken, bazı bankalar 500 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor, faiz oranları ve vade seçenekleri neler? İşte banka banka kasım ayı kredi kampanyaları.

2
Faizsiz kredi ve nakit fırsatları

FAİZSİZ KREDİ VE NAKİT FIRSATLARI

 Akbank: %0 faiz, 3 ay vade, toplam 125.000 TL.
- 100.000 TL'ye kadar taksitli Artı Para
- 25.000 TL'ye kadar taksitli avans
 

3
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

QNB: %0 faiz, 3 ay vade, toplam 150.000 TL.
- 100.000 TL'ye kadar taksitli ek hesap
- 25.000 TL'ye kadar kredi
- 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans
 

4
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Garanti BBVA: %0 faiz, 3 ay vade, toplam 100.000 TL.
- 50.000 TL'ye kadar kredi
- 50.000 TL'ye kadar taksitli avans hesap
 

5
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

DenizBank: %0 faiz, 3-4 ay vade, toplam 100.000 TL.
- 65.000 TL'ye kadar kredi (4 ay)
- 25.000 TL'ye kadar nakit avans (3 ay)
- 10.000 TL'ye kadar Kurtaran Hesap (3 ay)
 

6
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Garanti BBVA (Kredi Kartı):
- 25.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans
- 25.000 TL'ye varan Bonus fırsatı
 

7
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

CEPTETEB: %0 faiz.
- 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi (6 ay)
- 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans (3 ay)
- Toplam 75.000 TL
 

8
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Akbank (İlk Axesslilere Özel): %0 faiz, 3 ay vade.
- 25.000 TL'ye kadar taksitli avans
- 22.000 TL'ye varan Chip-para fırsatı
 

9
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

 N Kolay:
- 10.000 TL'ye kadar Kolay Nakit
- 1 ay vade, %0 faiz
- N Kolaylılara 5.000 TL, N Kolay Extralılara her 30 günde 2 kez 10.000 TL Kolay Nakit fırsatı
 

10
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

 GSPara: %0 faiz, 3 ay vade, 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi.
 

11
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

 Fenerpara: %0 faiz, 3 ay vade, 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi.
 

12
Düşük faizli ihtiyaç kredileri

DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

Enpara Bank: %1,99 faiz, 6 ay vade, 50.000 TL'ye kadar kredi.

 

13
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Odea: %3,19'dan başlayan faiz, 12 ay vade, 500.000 TL'ye kadar kredi.
 

14
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

 N Kolay: %3,99 faiz, 12 ay vade, 300.000 TL'ye kadar anında kredi

15
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

ING: %2,99 faiz, 36 ay vade, 125.000 TL'ye kadar kredi.

- Yeni müşterilere 3 ay ertelemeli kredi fırsatı.
 

16
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Enpara Bank: %2,79 faiz, 12 ay vade, 250.000 TL'ye kadar kredi.
 

17
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Ziraat Dinamik: %3,19 faiz.
- Aylık taksit: 10.746 TL
- Toplam ödeme: 128.956 TL
- Kampanya metninde 100.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli kredi fırsatı belirtiliyor.
 

18
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

ING: %3,29 faiz.
- Aylık taksit: 10.827 TL
- Toplam ödeme: 130.426 TL
- 3 ay ertelemeli kredi.
 

19
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Türkiye Finans: %2,99 kâr oranı, 3 ay vade, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç finansmanı.
 

20
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Alternatif Bank: %2,99 faiz, 12 ay vade, 400.000 TL'ye kadar kredi.

 

21
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

GSPara: %2,99 faiz, 36 ay vade, 125.000 TL örnek tutar.

- Kampanya açıklamasında 1.200.000 TL'ye varan kredi fırsatı belirtiliyor.
 

22
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

 Fenerpara: %2,99 faiz, 36 ay vade, 125.000 TL örnek tutar.

- Kampanya açıklamasında 1.200.000 TL'ye varan kredi fırsatı belirtiliyor.
 

23
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

TEB: %3,39 faiz.
- Aylık taksit: 10.908 TL
- Toplam ödeme: 131.400 TL
- 3 ay ertelemeli kredi.
 

24
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

N Kolay (Artan Taksitli Kredi): %4,29 faiz, 24 ay vade, 250.000 TL'ye kadar kredi.
 

25
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Türkiye Finans: %3,49 kâr oranı.
- Aylık taksit: 10.990 TL
- Toplam ödeme: 131.878 TL.
 

26
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Akbank: %3,69 faiz, 3 ay ertelemeli kredi.
- Aylık taksit: 11.154 TL
- Toplam ödeme: 134.345 TL.

27
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

DenizBank: %3,71 faiz.
- Aylık taksit: 11.170 TL
- Toplam ödeme: 134.542 TL.
 

28
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Dünya Katılım: %3,79 kâr oranı.
- Aylık taksit: 11.236 TL
- Toplam ödeme: 134.834 TL.
 

29
Diğer bankaların ihtiyaç kredileri

DİĞER BANKALARIN İHTİYAÇ KREDİLERİ

HSBC – Premier Sigortalı İhtiyaç Kredisi:
- Faiz: %3,49
- Aylık taksit: 10.990 TL
- Toplam ödeme: 132.378 TL.
 

30
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

HSBC – Premier Sigortasız İhtiyaç Kredisi:
- Faiz: %3,64
- Aylık taksit: 11.113 TL
- Toplam ödeme: 133.352 TL.
 

31
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

ICBC – İhtiyaç Kredisi:
- Faiz: %3,83
- Aylık taksit: 11.269 TL
- Toplam ödeme: 135.730 TL.
 

32
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Şekerbank – İhtiyaç Kredisi:
- Faiz: %3,87
- Aylık taksit: 11.302 TL
- Toplam ödeme: 136.127 TL.
 

33
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Halkbank – İhtiyaç Kredisi:
- Faiz: %5,06
- Aylık taksit: 12.309 TL
- Toplam ödeme: 148.203 TL.
 

34
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

 Enpara Bank:
- İlk 1.000 TL harcamaya 1.000 TL iade
- Ömür boyu kredi kartı aidatı yok.
 

35
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

 Ziraat Bankası:
- 2.500 TL ve üzeri alışverişe 250 TL Jest Lira
- 5.000 TL ve üzeri alışverişe 500 TL Jest Lira
- Toplam 5.000 TL Jest Lira fırsatı.
 

36
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Akbank – KOBİ Kredisi:
- 50.000 TL taksitli ticari kredi (12 ay)
- 50.000 TL taksitli avans (6 ay)
- Toplam 100.000 TL nakit fırsatı.
 

37
Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

N Kolay – BES Teminatlı Kredi:
- %3,39 faiz
- Aylık taksit: 10.908 TL
- Toplam ödeme: 130.900 TL.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.