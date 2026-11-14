Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

Faizsiz kredi arayanlara bankalardan peş peşe kampanyalar geldi. Yeni müşterilere özel hazırlanan fırsatlarda 150 bin TL'ye varan faizsiz finansman öne çıkarken, bazı bankalar 500 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor, faiz oranları ve vade seçenekleri neler? İşte banka banka kasım ayı kredi kampanyaları.