Faizsiz kredi arayanlara müjde! Bankalar 150 bin lira nakit dağıtıyor

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İstanbul
Faizsiz kredi arayanlara bankalardan peş peşe kampanyalar geldi. Yeni müşterilere özel hazırlanan fırsatlarda 150 bin TL'ye varan faizsiz finansman öne çıkarken, bazı bankalar 500 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor, faiz oranları ve vade seçenekleri neler? İşte banka banka kasım ayı kredi kampanyaları.
Akbank: %0 faiz, 3 ay vade, toplam 125.000 TL.
- 100.000 TL'ye kadar taksitli Artı Para
- 25.000 TL'ye kadar taksitli avans
QNB: %0 faiz, 3 ay vade, toplam 150.000 TL.
- 100.000 TL'ye kadar taksitli ek hesap
- 25.000 TL'ye kadar kredi
- 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans
Garanti BBVA: %0 faiz, 3 ay vade, toplam 100.000 TL.
- 50.000 TL'ye kadar kredi
- 50.000 TL'ye kadar taksitli avans hesap
DenizBank: %0 faiz, 3-4 ay vade, toplam 100.000 TL.
- 65.000 TL'ye kadar kredi (4 ay)
- 25.000 TL'ye kadar nakit avans (3 ay)
- 10.000 TL'ye kadar Kurtaran Hesap (3 ay)
Garanti BBVA (Kredi Kartı):
- 25.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans
- 25.000 TL'ye varan Bonus fırsatı
CEPTETEB: %0 faiz.
- 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi (6 ay)
- 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans (3 ay)
- Toplam 75.000 TL
Akbank (İlk Axesslilere Özel): %0 faiz, 3 ay vade.
- 25.000 TL'ye kadar taksitli avans
- 22.000 TL'ye varan Chip-para fırsatı
N Kolay:
- 10.000 TL'ye kadar Kolay Nakit
- 1 ay vade, %0 faiz
- N Kolaylılara 5.000 TL, N Kolay Extralılara her 30 günde 2 kez 10.000 TL Kolay Nakit fırsatı
GSPara: %0 faiz, 3 ay vade, 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi.
Fenerpara: %0 faiz, 3 ay vade, 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi.
Enpara Bank: %1,99 faiz, 6 ay vade, 50.000 TL'ye kadar kredi.
Odea: %3,19'dan başlayan faiz, 12 ay vade, 500.000 TL'ye kadar kredi.
N Kolay: %3,99 faiz, 12 ay vade, 300.000 TL'ye kadar anında kredi
ING: %2,99 faiz, 36 ay vade, 125.000 TL'ye kadar kredi.
- Yeni müşterilere 3 ay ertelemeli kredi fırsatı.
Enpara Bank: %2,79 faiz, 12 ay vade, 250.000 TL'ye kadar kredi.
Ziraat Dinamik: %3,19 faiz.
- Aylık taksit: 10.746 TL
- Toplam ödeme: 128.956 TL
- Kampanya metninde 100.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli kredi fırsatı belirtiliyor.
ING: %3,29 faiz.
- Aylık taksit: 10.827 TL
- Toplam ödeme: 130.426 TL
- 3 ay ertelemeli kredi.
Türkiye Finans: %2,99 kâr oranı, 3 ay vade, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç finansmanı.
Alternatif Bank: %2,99 faiz, 12 ay vade, 400.000 TL'ye kadar kredi.
GSPara: %2,99 faiz, 36 ay vade, 125.000 TL örnek tutar.
- Kampanya açıklamasında 1.200.000 TL'ye varan kredi fırsatı belirtiliyor.
Fenerpara: %2,99 faiz, 36 ay vade, 125.000 TL örnek tutar.
- Kampanya açıklamasında 1.200.000 TL'ye varan kredi fırsatı belirtiliyor.
TEB: %3,39 faiz.
- Aylık taksit: 10.908 TL
- Toplam ödeme: 131.400 TL
- 3 ay ertelemeli kredi.
N Kolay (Artan Taksitli Kredi): %4,29 faiz, 24 ay vade, 250.000 TL'ye kadar kredi.
Türkiye Finans: %3,49 kâr oranı.
- Aylık taksit: 10.990 TL
- Toplam ödeme: 131.878 TL.
Akbank: %3,69 faiz, 3 ay ertelemeli kredi.
- Aylık taksit: 11.154 TL
- Toplam ödeme: 134.345 TL.
DenizBank: %3,71 faiz.
- Aylık taksit: 11.170 TL
- Toplam ödeme: 134.542 TL.
Dünya Katılım: %3,79 kâr oranı.
- Aylık taksit: 11.236 TL
- Toplam ödeme: 134.834 TL.
HSBC – Premier Sigortalı İhtiyaç Kredisi:
- Faiz: %3,49
- Aylık taksit: 10.990 TL
- Toplam ödeme: 132.378 TL.
HSBC – Premier Sigortasız İhtiyaç Kredisi:
- Faiz: %3,64
- Aylık taksit: 11.113 TL
- Toplam ödeme: 133.352 TL.
ICBC – İhtiyaç Kredisi:
- Faiz: %3,83
- Aylık taksit: 11.269 TL
- Toplam ödeme: 135.730 TL.
Şekerbank – İhtiyaç Kredisi:
- Faiz: %3,87
- Aylık taksit: 11.302 TL
- Toplam ödeme: 136.127 TL.
Halkbank – İhtiyaç Kredisi:
- Faiz: %5,06
- Aylık taksit: 12.309 TL
- Toplam ödeme: 148.203 TL.
Enpara Bank:
- İlk 1.000 TL harcamaya 1.000 TL iade
- Ömür boyu kredi kartı aidatı yok.
Ziraat Bankası:
- 2.500 TL ve üzeri alışverişe 250 TL Jest Lira
- 5.000 TL ve üzeri alışverişe 500 TL Jest Lira
- Toplam 5.000 TL Jest Lira fırsatı.
Akbank – KOBİ Kredisi:
- 50.000 TL taksitli ticari kredi (12 ay)
- 50.000 TL taksitli avans (6 ay)
- Toplam 100.000 TL nakit fırsatı.
N Kolay – BES Teminatlı Kredi:
- %3,39 faiz
- Aylık taksit: 10.908 TL
- Toplam ödeme: 130.900 TL.