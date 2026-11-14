Real Madrid'de Arda Güler imzayı atıyor! Milli yıldızın yeni maaşı ortaya çıktı

Real Madrid'de gelecek sezonların kadro mühendisliği tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimle yaptığı kritik zirvenin detayları ortaya çıktı.

Portekizli teknik adamın, mevcut kadroda yer alan dört futbolcuyu kesinlikle "dokunulmaz" olarak nitelendirdiği ve bu isimlerle vakit kaybetmeden yeni sözleşme imzalanmasını talep ettiği aktarıldı. Mourinho'nun sözleşme yenilenmesini istediği o dört kilit isim; Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni oldu.

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM, SIRA İMZALARDA

İspanyol basınında geçtiğimiz haftalarda Real Madrid yönetiminin Arda Güler ile yeni kontrat konusunda prensip anlaşmasına vardığı gündeme gelmişti. Ülkenin önde gelen kaynaklarından El Debate ise tarafların el sıkıştığı o teklifin mali detaylarını paylaştı. Buna göre eflatun-beyazlılar, milli futbolcuyla tam 5 yıllık yeni bir mukaveleye imza atmaya hazırlanıyor.

ARDA GÜLER'İN YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Real Madrid'den halihazırda bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazanan genç yıldızın ücretinde ciddi bir iyileştirmeye gidiliyor. Yönetimin prensip anlaşmasına vardığı yeni teklife göre Arda Güler'in yıllık net maaşı 8 milyon euro seviyesine çıkacak.

Yeni sözleşmeye imza atması beklenen milli futbolcunun kazancı, kısa vadeli periyotlara bölündüğünde ise ortaya dikkat çekici bir tablo çıkıyor. Arda Güler, yeni kontratıyla birlikte kulübünden haftalık 153 bin 846 euro, günlük ise tam 21 bin 917 euro gelir elde edecek.