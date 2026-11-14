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Bursa'da lodos yıktı geçti! Tabela koptu, dolaplar devrildi: İşte o anlar

bölgesinde 2 gün boyunca etkili olan şiddetli ve bir işyerinde büyük hasara neden oldu. ’de Hürriyet Mahallesinde bulunan bir tekel bayinde gece yarısı meydana gelen olayda şiddetli lodostan dolayı işyerinin girişindeki sundurma üzerindeki tabela koparak içecek dolaplarının üzerine devrildi. Bu esnada içecek dolapları da devrildi. İçecekler ve bir çok malzeme etrafa saçıldı.

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