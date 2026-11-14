Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin karşılıklı açtığı boşanma davasında emsal bir karar imza atıldı. Eşinin ailesinden kalacak mirasın peşine düşen ve bu nedenle hem eşine hem de kayınpederine sürekli baskı yapan koca tam kusurlu bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Eşten miras bekleyen kocaya Yargıtay'dan büyük şok: Tazminat ödeyecek Yargıtay, miras baskısı ve hakaret nedeniyle erkeği tam kusurlu bulan ve manevi tazminata hükmeden mahkeme kararını onadı. Erkek, eşinin ailesinden kalacak miras nedeniyle hem eşine hem de kayınpederine sürekli baskı yapmıştır. Erkek, eşine ve çocuklarına karşı argo konuşmuş, aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözler söylemiş, hakaret etmiştir. Aile Mahkemesi, erkeğin tam kusurlu bulunarak kadının boşanma davasının kabulüne ve yoksulluk nafakası, maddî ve manevî tazminata hükmetmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi, manevi tazminat yönünden kadının talebini reddetmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kusur değerlendirmesi ve manevî tazminat yönünden hatalı olduğuna karar vererek kararı bozmuştur.

BABASI HAYATTAYKEN MİRAS BASKISI YAPTI

Kararda, erkeğin kayınpederine de sürekli bana ‘orayı mı, burayı mı bırakacaksın’ diye baskı yaptığı hatırlatıldı. Miras sebebiyle hem eşini hem de eşinin babasını bunalttığı ve bu baskısının son zamanlarda daha da arttığı, ayrı yaşadıkları dönemde de eşi ve çocuklarıyla ilgilenmediği, çocuklarını görmek için hiç gelmediği dile getirildi. Kararda şöyle denildi: "Kadının ailesi ile ilgili ‘Senin annenden, ailenden yeter artık, bana çok karşı çıkıyorsun, kendini çok müdafaa ediyorsun’ şeklinde bağırarak cümleler sarf ettiği, bu sözleri alt komşularının duyabileceği kadar yüksek sesle bağırarak söylediği dolayısıyla eşini küçük düşürdüğü anlaşılmıştır. Davalı eşine ve çocuklara konuşurken sık sık ‘lan’ şeklinde hitap ederek argo konuştuğu, aşağılayıcı küçük düşürücü sözler söylediği, kaba davrandığı, eşine ailesinin yanında şerefsiz diyerek hakaret ettiği, agresif davranışlar sergilediği ortadadır. Erkeğin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle kadının açılan davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına ve kadın için yoksulluk nafakası ile maddî ve manevî tazminata, erkeğin karşı boşanma davasının reddine karar verilmiştir.’’

EŞİNİ AİLESİNİN YANINDA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

Kararın erkek avukatı tarafından istinaf edilmesi üzerine devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), kadın ve ailesine yüksek sesle söylediği sözlerin küçük düşürücü olmadığı gerekçesiyle kusur yönünden kararı yasaya aykırı buldu. Erkeğin; davalı eşine ve çocuklara konuşurken sık sık ''lan'' şeklinde hitap ederek argo konuştuğu, aşağılayıcı küçük düşürücü sözler söylediği, kaba davrandığı, davalı eşine ailesinin yanında "şerefsiz" diyerek hakaret ettiği, agresif davranışlar sergilediği şeklinde yüklenen kusurların yerinde olmadığı vurgulandı.

İSTİNAF MAHKEMESİ MANEVİ TAZMİNATI REDDETTİ

Tespit edilen erkeğin kusurlu davranışlarının kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinin bulunmaması nedeniyle kadının manevî tazminat talebinin reddine karar verildi. Karar taraf vekillerince temyiz edilince dava dosyası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi gündemine geldi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU: MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMELİ

Yargıtay, davalı-karşı davacı kadının ‘erkeğin sürekli hakaret ettiği’ iddiasının dinlenen tanık beyanları ile de ispatlandığına dikkat çekti. Bu eylemin erkeğe kusur olarak yüklenmesi gerektiğinin vurgulandığı kararda; hakaret eyleminin kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliğinde olduğu hatırlatıldı. Aile Mahkemesi’nce kabul edilen ve gerçekleşen erkeğin ‘kadına babasından kalacak miras mallarına ilişkin psikolojik baskı yaptığı, bu baskıyı davalı kadının aile üyelerinin yanında da yaparak onu rencide ettiği’ yönündeki kararın hukuka yuğun olduğu dile getirildi. Davalının babasına da devamlı bu konuda baskı yaparak ‘orayı mı yoksa burayı mı bana bırakacaksın?’ diye sorduğu, bu hususta hem eşini hem de eşinin babasını bunalttığı ve bu baskısının son zamanlarda daha da arttığı belirtildi. Bu davranışlarının da kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder nitelikte olduğu anlaşıldığının altını çizen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nce kadın yararına uygun miktarda manevî tazminata karar verilmesi gerekirken, hatalı kusur değerlendirmesi ve hatalı gerekçe ile kadının manevî tazminat talebinin reddine karar verilmesini doğru bulmadı. Bölge Adliye Mahkemesi kararının kusur belirlemesi ve manevî tazminat yönünden kadın yararına bozulmasına hükmedildi.