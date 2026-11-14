68 Aksaray Belediyespor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Nesine 2. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan 68 Aksaray Belediyespor-Hatayspor mücadelesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki takım, ligde puan mücadelesi vermek üzere sahaya çıkacak. Hatayspor'un karşılaşacağı deplasman mücadelesi, taraftarların da gündeminde yer alıyor. Peki, Aksaray Belediyespor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

AKSARAY BELEDİYESPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

68 Aksaray Belediyespor ile Hatayspor arasındaki Nesine 2. Lig karşılaşması, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak. Futbolseverler, iki takımın mücadelesini takip etmek için karşılaşmanın başlama saatini araştırıyor.

AKSARAY BELEDİYESPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

68 Aksaray Belediyespor-Hatayspor karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin fikstürde yer alan bilgilerde henüz yayıncı kuruluş belirtilmiyor. Maçın canlı yayın bilgisi için resmi kulüp ve yayıncı kuruluş duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

AKSARAY BELEDİYESPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig kapsamında oynanacak 68 Aksaray Belediyespor-Hatayspor karşılaşması, 14 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak. Mücadele, haftanın lig programında yer alan karşılaşmalar arasında bulunuyor.

AKSARAY BELEDİYESPOR HATAYSPOR MAÇ BİLGİLERİ