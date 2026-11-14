Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Genç yıldız için 3 kulüp devrede

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İstanbul
Trendyol 1. Lig’de zirve yarışını sürdüren ve kadro kalitesini yukarı çekmek isteyen Kayserispor, transfer çalışmalarında rotasını İstanbul’a çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş altyapısından yetişen ancak siyah-beyazlı formayla bu sezon istediği şansı bulamayan genç forvet Mustafa Hekimoğlu’nu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.
Bu sezon Süper Lig’de henüz hiç forma şansı bulamayan ve tüm kulvarlarda yalnızca 7 dakika sahada kalabilen 19 yaşındaki futbolcu, gelişimini sürdürebilmek adına düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş yönetiminin de genç oyuncunun maç eksiğini kapatması ve tecrübe kazanması için kiralık formülüne onay vermeye hazır olduğu öğrenildi.
Kayserispor’un kadrosuna katmak için nabız yokladığı Mustafa Hekimoğlu için transfer yarışının kızışması bekleniyor. Genç yeteneğin durumunu yakından takip eden Antalyaspor ve Sivasspor'un da oyuncuyla ilgilendiği ve şartları araştırdığı gelen bilgiler arasında.
Mustafa Hekimoğlu'nun adı yaz transfer döneminin son gününde de ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile anlaşma zemini bulan ve imza aşamasına kadar gelen genç golcünün transferi, son anda yaşanan pürüzler nedeniyle gerçekleşmemişti.
Siyah-beyazlı formayla bugüne dek toplam 63 resmi müsabakada görev alan 19 yaşındaki santrfor, bu süreçte takımına 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.