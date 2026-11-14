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 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:20

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Genç yıldız için 3 kulüp devrede

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Süper Lig’e dönmeyi hedefleyen Kayserispor, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’ta bu sezon sadece 7 dakika süre alabilen 19 yaşındaki golcü Mustafa Hekimoğlu’nu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Genç yıldız için 3 kulüp devrede
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:20

’de zirve yarışını sürdüren ve kadro kalitesini yukarı çekmek isteyen , transfer çalışmalarında rotasını İstanbul’a çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, altyapısından yetişen ancak siyah-beyazlı formayla bu sezon istediği şansı bulamayan genç forvet Mustafa Hekimoğlu’nu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Genç yıldız için 3 kulüp devrede

GENÇ GOLCÜ OYNAMAK İSTİYOR, SİYAH-BEYAZLILAR SICAK BAKIYOR

Bu sezon Süper Lig’de henüz hiç forma şansı bulamayan ve tüm kulvarlarda yalnızca 7 dakika sahada kalabilen 19 yaşındaki futbolcu, gelişimini sürdürebilmek adına düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş yönetiminin de genç oyuncunun maç eksiğini kapatması ve tecrübe kazanması için kiralık formülüne onay vermeye hazır olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Genç yıldız için 3 kulüp devrede

İKİ RAKİP DAHA DEVREDE

Kayserispor’un kadrosuna katmak için nabız yokladığı Mustafa Hekimoğlu için transfer yarışının kızışması bekleniyor. Genç yeteneğin durumunu yakından takip eden ve Sivasspor'un da oyuncuyla ilgilendiği ve şartları araştırdığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Genç yıldız için 3 kulüp devrede

SAMSUNSPOR'UN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Mustafa Hekimoğlu'nun adı yaz transfer döneminin son gününde de ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile anlaşma zemini bulan ve imza aşamasına kadar gelen genç golcünün transferi, son anda yaşanan pürüzler nedeniyle gerçekleşmemişti.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Genç yıldız için 3 kulüp devrede

Siyah-beyazlı formayla bugüne dek toplam 63 resmi müsabakada görev alan 19 yaşındaki santrfor, bu süreçte takımına 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Trendyol 1. Lig
#Mustafa Hekimoğlu
#Spor
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