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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:57

Bursa sallandı, İstanbul da hissetti! Osman Bektaş 607 yıllık detaya dikkat çekti: 'Bu doğal bir uyarı'

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan açıklama geldi. 1419 yılından bu yana büyük kırılma üretmeyen fay hattının gerilim biriktirdiğini belirten uzman isim "Panik değil, doğal bir uyarı" ifadesini kullandı. İşte detaylar...

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Editor
 Özge Sönmez
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Bursa sallandı, İstanbul da hissetti! Osman Bektaş 607 yıllık detaya dikkat çekti: 'Bu doğal bir uyarı'
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:57

'nın 'nde gece saatlerinde deprem meydana geldi. , İstanbul'dan da hissedilen depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıkladı. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. 'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. 

HABERİN ÖZETİ

Bursa sallandı, İstanbul da hissetti! Osman Bektaş 607 yıllık detaya dikkat çekti: 'Bu doğal bir uyarı'

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'dan da hissedildi ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı ve İstanbul'dan da hissedildiği belirtildi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremi doğal bir uyarı olarak yorumladı.
Bektaş, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) gerilme biriktiren koluyla ilişkili olduğunu söyledi.
Uzman isim, özellikle kıyı kesimlerindeki alüvyon zeminlerdeki yapı güvenliğine dikkat çekti.
Bektaş, 1419'dan beri büyük kırılma üretmeyen bu hat için panik yerine yapı güvenliğini hatırlatan bir uyarı olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Bursa sallandı, İstanbul da hissetti! Osman Bektaş 607 yıllık detaya dikkat çekti: 'Bu doğal bir uyarı'

OSMAN BEKTAŞ'TAN BURSA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgedeki fay hareketliliğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin 'nın (KAF) bölgedeki koluyla ilişkisine dikkat çeken uzman isim depremi doğal bir uyarı olarak yorumladı. 

Bursa sallandı, İstanbul da hissetti! Osman Bektaş 607 yıllık detaya dikkat çekti: 'Bu doğal bir uyarı'

"PANİK DEĞİL, DOĞAL BİR UYARI"

Bektaş, özellikle kıyı kesimlerindeki yapı güvenliğine dikkat çekti.

Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kumyaka-Mudanya açıklarındaki M3,9-4.0 depremi, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) yılda 4-6 mm kayma hızına sahip, 1419'dan beri büyük kırılma üretmeyen ve gerilme biriktiren bu hat için panik değil, kıyıdaki alüvyon zeminlerde yapı güvenliğini hatırlatan doğal bir uyarıdır."

Bursa sallandı, İstanbul da hissetti! Osman Bektaş 607 yıllık detaya dikkat çekti: 'Bu doğal bir uyarı'

KIYIDAKİ ALÜVYON ZEMİNLERE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında kıyı bölgelerindeki alüvyon zeminlere dikkat çeken Bektaş, depremin bu tür zeminlerde bulunan yapıların güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti. 

Bursa sallandı, İstanbul da hissetti! Osman Bektaş 607 yıllık detaya dikkat çekti: 'Bu doğal bir uyarı'
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