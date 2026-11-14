Bursa sallandı, İstanbul da hissetti! Osman Bektaş 607 yıllık detaya dikkat çekti: 'Bu doğal bir uyarı'

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İstanbul
Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul'dan da hissedilen depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıkladı. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgedeki fay hareketliliğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) bölgedeki koluyla ilişkisine dikkat çeken uzman isim depremi doğal bir uyarı olarak yorumladı.
Bektaş, özellikle kıyı kesimlerindeki yapı güvenliğine dikkat çekti.
Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kumyaka-Mudanya açıklarındaki M3,9-4.0 depremi, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) yılda 4-6 mm kayma hızına sahip, 1419'dan beri büyük kırılma üretmeyen ve gerilme biriktiren bu hat için panik değil, kıyıdaki alüvyon zeminlerde yapı güvenliğini hatırlatan doğal bir uyarıdır."
Açıklamasında kıyı bölgelerindeki alüvyon zeminlere dikkat çeken Bektaş, depremin bu tür zeminlerde bulunan yapıların güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.