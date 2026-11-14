Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul'dan da hissedilen depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıkladı. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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HABERİN ÖZETİ Bursa sallandı, İstanbul da hissetti! Osman Bektaş 607 yıllık detaya dikkat çekti: 'Bu doğal bir uyarı' Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'dan da hissedildi ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı ve İstanbul'dan da hissedildiği belirtildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremi doğal bir uyarı olarak yorumladı. Bektaş, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) gerilme biriktiren koluyla ilişkili olduğunu söyledi. Uzman isim, özellikle kıyı kesimlerindeki alüvyon zeminlerdeki yapı güvenliğine dikkat çekti. Bektaş, 1419'dan beri büyük kırılma üretmeyen bu hat için panik yerine yapı güvenliğini hatırlatan bir uyarı olduğunu belirtti.

OSMAN BEKTAŞ'TAN BURSA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgedeki fay hareketliliğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) bölgedeki koluyla ilişkisine dikkat çeken uzman isim depremi doğal bir uyarı olarak yorumladı.

"PANİK DEĞİL, DOĞAL BİR UYARI"

Bektaş, özellikle kıyı kesimlerindeki yapı güvenliğine dikkat çekti.

Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kumyaka-Mudanya açıklarındaki M3,9-4.0 depremi, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) yılda 4-6 mm kayma hızına sahip, 1419'dan beri büyük kırılma üretmeyen ve gerilme biriktiren bu hat için panik değil, kıyıdaki alüvyon zeminlerde yapı güvenliğini hatırlatan doğal bir uyarıdır."

KIYIDAKİ ALÜVYON ZEMİNLERE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında kıyı bölgelerindeki alüvyon zeminlere dikkat çeken Bektaş, depremin bu tür zeminlerde bulunan yapıların güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.