Güzelleşmek isterken hayatınızdan olmayın! Cildiye uzmanı botokstaki tehlikeleri sıraladı

Diyarbakır Memorial Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, uzman olmayan kişiler tarafından onaysız ürünlerle gerçekleştirilen botoks ve dolgu işlemlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Bağlam, yanlış uygulamaların solunum yetmezliği, kas güçsüzlüğü, körlük ve hatta ölümle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Diyarbakır Memorial Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, uzman olmayan ve merdiven altı ürünler ile yapılan botoks ve dolgu işlemlerinde çok ciddi sağlık sorunları görülmeye başlandığını aktardı.

BOTOKS YILAN ZEHRİ DEĞİL, BAKTERİ ÜRÜNÜ

Bağlam, "Botoks işleminde biz bir bakteri ürününü kullanıyoruz. Bu bir protein. Botoks, yılan zehri gibi biliniyor ama öyle bir durum yok. Bir bakteri ürünü. Bunlar standardize edilmiş, insanların kullanımına hazırlanmış ürünlerdir. Doğru ellerde, doğru bölgelere botoks yaptırmanın hiçbir yan etkisi olmadığını söyleyebilirim" dedi.

İşleme bağlı bazı yan etkileri yaşanabileceğini ve fakat bunların genellikle geri döndürülebilir olduğunu bildiren Bağlam, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan, kullandığımız ürünün onaylı olması. Çünkü sahte botokslarla ya da onaysız botokslarla maalesef çok kötü haberler duymaya başladık. Sonu ölüme giden uygulamalar var. Merdiven altı ürünlerde de artık çok ciddi sağlık sorunları görülmeye başlandı. Bundan dolayı botoks işlemini hekimlere, uygun yerlerde ve uygun ürünlerle mutlaka yaptırmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Merdiven altı ürünlerde botoksun standardizasyonu maalesef pek yapılmıyor. Bundan dolayı uygulanan ünite miktarını bilemiyorsunuz."

"Verilen ünite miktarı bazen fazla, bazen az oluyor. Bu da işlem başarısızlığına neden oluyor ve hasta memnuniyetsizliğine yol açıyor. Bu belki de en masumu. Daha kötüsü, bu ürünlerde standardizasyon sağlanamadığı için yaygın kullanımda solunum yetmezliği, kas güçsüzlüğü ve hatta ölümle sonuçlanan vakalar maalesef görülebiliyor. Basit bir işlem değil. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor."

BOTOKSUN ETKİSİ ORTALAMA 6 AY SÜRÜYOR

Bağlam, botoksun etki süresinin ortalama 6 ay olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Diyelim ki yanlış bir uygulama oldu. Genellikle botoksun etki süresi geçince bu durum da geçiyor. Hatta daha kısa sürede, örneğin kaşın fazla kalkması ya da düşmesi veya göz kapağının düşmesi gibi durumlar ortalama bir ay içerisinde düzelebiliyor. Ancak bu, belirttiğimiz onaylı ürünler için geçerli. Diğer ürünlerde maalesef bu da mümkün olmayabilir. Hastalarımızın burada dikkat etmesi gereken konu, işlemi yapacak hekimdir. Bu işlemlerin, uygulama yapmaya yetkisi ve sertifikası olan hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunlar dermatologlar, plastik cerrahlar ya da medikal estetik sertifikası almış hekimler olmalı. Bu tür yerlerde işlem yaptıran hastaların başına bir sorun geleceğini düşünmüyorum."

DOLGU UYGULAMALARINDA KÖRLÜK RİSKİ BULUNUYOR

Bağlam, botoks kadar dolgu işleminin de önemli bir konu olduğunu ifade ederek "Bu dolguların içerisinde genellikle kullanılan ürün hyalüronik asittir. Bunlar da uzman ellerde gayet yüz güldürücü sonuçlar veren işlemlerdir. Ancak maalesef merdiven altında, hekim olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar çok ciddi riskler barındırıyor" bilgisini paylaştı.

Özellikle dolgu konusunun çok riskli olduğunu bildiren Bağlam, "Çünkü dolguda daha ciddi komplikasyonlar görebiliyoruz. Bunlar ne olabilir? Yanlış bir dolgu işlemi sırasında bir damar tıkanabilir. Bundan dolayı ciltte çürümeler, hatta körlüğe kadar gidebilen yan etkiler ortaya çıkabilir. Dolgu konusu çok önemli. Mutlaka doğru ellerde yaptırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kullanılan ürünün doğru olması ve işlemin de uygun bir hekim tarafından doğru yapılması gerektiğinin altını çizen Bağlam sözlerine şöyle devam etti:

"Dolgunun içerisinde hyalüronik asit bulunduğu için bazı romatolojik hastalıkları olan kişilerde dolgu işleminin yapılmaması tavsiye edilir. Bazı cilt hastalıkları olan kişilerde de dikkatli olunmalıdır. Örneğin vitiligo gibi hastalığı olan kişilerde, iğne yapılan bölgede vitiligoyu yeniden tetikleme ihtimali olduğu için dolgu çok dikkatli yapılmalıdır. Hastanın yüzünde aktif bir enfeksiyon ya da aktif lezyonlar varsa bu alanlara dolgu yapılmamalıdır."

İKİ HAFTA SONRA CİLTTE BELİRGİN FARK ORTAYA ÇIKABİLİYOR

"Dolayısıyla dolgu işlemi için de uygulama yapılmaması gereken hasta grupları vardır. Bunların ayırt edilmesi için uzman bir doktora başvurulması gerekiyor. Dolguları kabaca 3 gruba ayırıyoruz: kalıcı dolgular, yarı kalıcı dolgular ve geçici dolgular. Geçici dolguların etkisi ortalama 1 buçuk ila 2 yıl sürer. Bazılarında ise bu süre 4 ile 6 ay olabilir. Dolgunun etkisinin geçmesini bekliyoruz. Kalıcı dolgular ise adından da anlaşılacağı üzere kalıcı olarak kalıyor."

"Biz hekimler genellikle geçici dolguları kullanıyoruz. Çünkü kalıcı veya yarı kalıcı dolguların neden olduğu bir komplikasyonu geri çevirmek zor olabiliyor. Dolayısıyla geçici dolgular bizim için en ideal dolgulardır. Bu işlemler doğru ellerde çok yüz güldürücü sonuçlar verebiliyor. Özellikle botoks ve dolgu uygulamalarından iki hafta sonra ciltte çok güzel bir fark ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden bu işlemleri uzmanına yaptırmanızı tavsiye ederim. Merdiven altı yerlerde işlem yaptırmanızı tavsiye etmem. Çünkü bu tür uygulamaların komplikasyonlarını ve sıkıntılarını yaşayan çok sayıda hasta görüyoruz. Bu noktada hastalarıma son bir tavsiyem var. Bu tedavileri mutlaka uygun yerlerde ve uzman ellerde yaptırın."