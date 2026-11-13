Diyabet, yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle ortaya çıkan bir hastalık değil; vücudun birçok sistemini etkileyebilen önemli bir sağlık sorunu. Gece terlemesi, ağız kuruluğu, aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi belirtiler kan şekeri değişimleriyle ilişkili olabiliyor. Özellikle uyku sırasında yaşanan terleme kan şekeri düşüklüğünün, sürekli ağız kuruluğu ise kan şekeri yüksekliğinin işareti olabiliyor. Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Beyza Vural Öten, diyabet riskini azaltmada Akdeniz tipi beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı kilo kontrolünün önemini vurguluyor.

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HABERİN ÖZETİ Diyabet gece terlemesi yapar mı? Diyabet ağız kuruluğu yapar mı? Diyabetin gece terlemesi ve ağız kuruluğu gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Beyza Vural Öten, hastalığın önlenmesi ve yönetiminde Akdeniz tipi beslenme, düzenli hareket ve kilo kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Uyku sırasında yaşanan terleme kan şekeri düşüklüğünden (hipoglisemi), ağız kuruluğu ise yükselen kan şekeri nedeniyle yaşanan sıvı kaybından kaynaklanabilir. Tip 1 diyabet otoimmün bir hastalık olup yaşam tarzıyla önlenemezken, Tip 2 diyabetin önemli bir bölümü sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebilir. Uzman, mevsim sebzeleri, kuru baklagiller, lifli gıdalar, zeytinyağı, ceviz ve badem gibi sağlıklı kaynakları içeren Akdeniz tipi beslenmeyi önermektedir. Şekerli içecekler ve şekerli kahveler sınırlandırılmalı, meyveler suyu sıkılmadan lifleriyle ve porsiyon kontrolü yapılarak tüketilmelidir. Fazla kilolu, ailesinde diyabet öyküsü olan, hareketsiz yaşayan, hipertansiyon veya polikistik over sendromu bulunan kişilerin düzenli kontrol yaptırması gerekmektedir.

Mevsim sebzeleri, kuru baklagiller ve lifli besinler düzenli tüketilmeli.

Zeytinyağı, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarına beslenmede yer verilmeli.

Şekerli içecekler, meyve suları ve şekerli kahveler sınırlandırılmalı.

Meyveler suyu sıkılarak değil, lifleriyle ve porsiyon kontrolü yapılarak tüketilmeli.

Karbonhidratlar protein ve lif kaynaklarıyla dengelenmeli.

Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı ve sağlıklı kilo korunmalı.

DİYABET GECE TERLEMESİ YAPAR MI?

Diyabetli kişilerde gece terlemesi, özellikle uyku sırasında kan şekerinin normalin altına düşmesiyle ortaya çıkabilir. Hipoglisemi olarak adlandırılan bu durumda kişi gece boyunca yoğun şekilde terleyebilir, kabus görebilir veya sabah yorgun ve huzursuz uyanabilir. Özellikle insülin ya da kan şekerini düşüren bazı ilaçları kullanan kişilerde gece hipoglisemisi görülebilir. Ancak gece terlemesi tek başına diyabet belirtisi olarak değerlendirilmemeli; tekrarlayan durumlarda kan şekeri ölçümü ve doktor değerlendirmesi yapılmalıdır.

DİYABET AĞIZ KURULUĞU YAPAR MI?

Evet, diyabet ağız kuruluğuna neden olabilir. Kan şekerinin yükselmesiyle böbrekler fazla glikozu idrar yoluyla uzaklaştırmaya çalışır. Bu süreçte vücuttan daha fazla sıvı kaybedilebilir. Sıvı kaybı da susama hissini ve ağız kuruluğunu artırabilir. Ağız kuruluğuna aşırı susama ve sık idrara çıkma eşlik ediyorsa kan şekeri düzeyinin kontrol edilmesi önemlidir.

UZMANINDAN DİYABETE KARŞI BESLENME VE YAŞAM TARZI UYARISI

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Beyza Vural Öten, diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğinden ibaret olmadığını belirterek hastalığın uzun vadede vücudun farklı sistemlerini etkileyebileceğine dikkat çekti. Kan şekeri yüksekliğinin kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi üzerinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Öten, bu nedenle diyabet yönetiminde yalnızca kan şekeri takibinin yeterli olmadığını vurguladı.

Tip 1 diyabetin otoimmün bir hastalık olduğunu ve yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenemeyeceğini belirten Öten, Tip 2 diyabetin ise önemli bir bölümünün sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebileceğini söyledi. Özellikle fazla kilosu olan, ailesinde Tip 2 diyabet öyküsü bulunan, hareketsiz yaşayan, polikistik over sendromu veya hipertansiyonu bulunan kişilerin diyabet riski açısından düzenli kontrol yaptırması gerektiğini dile getirdi.

Beslenmede Akdeniz tipi yaklaşımı öneren Öten, mevsim sebzeleri, kuru baklagiller, zeytinyağı, ceviz, badem ve balığın sofralarda yer almasını tavsiye etti. Karbonhidratların tamamen kesilmesi yerine doğru miktarda ve uygun besinlerle birlikte tüketilmesi gerektiğini belirten uzman, meyvelerin suyunun sıkılmadan, lifleriyle birlikte yenmesini önerdi. Şekerli içecekler ve şekerli kahvelerin de kan şekerini yükseltebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Öten, küçük beslenme değişikliklerinin zamanla kalıcı alışkanlıklara dönüşebileceğini belirterek diyabetten korunmada sağlıklı beslenme, düzenli hareket ve kilo kontrolünün birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.