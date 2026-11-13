Diyabet gece terlemesi yapar mı? Diyabet ağız kuruluğu yapar mı?

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Diyabet, yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle ortaya çıkan bir hastalık değil; vücudun birçok sistemini etkileyebilen önemli bir sağlık sorunu. Gece terlemesi, ağız kuruluğu, aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi belirtiler kan şekeri değişimleriyle ilişkili olabiliyor. Özellikle uyku sırasında yaşanan terleme kan şekeri düşüklüğünün, sürekli ağız kuruluğu ise kan şekeri yüksekliğinin işareti olabiliyor. Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Beyza Vural Öten, diyabet riskini azaltmada Akdeniz tipi beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı kilo kontrolünün önemini vurguluyor.
Diyabetli kişilerde gece terlemesi, özellikle uyku sırasında kan şekerinin normalin altına düşmesiyle ortaya çıkabilir. Hipoglisemi olarak adlandırılan bu durumda kişi gece boyunca yoğun şekilde terleyebilir, kabus görebilir veya sabah yorgun ve huzursuz uyanabilir. Özellikle insülin ya da kan şekerini düşüren bazı ilaçları kullanan kişilerde gece hipoglisemisi görülebilir. Ancak gece terlemesi tek başına diyabet belirtisi olarak değerlendirilmemeli; tekrarlayan durumlarda kan şekeri ölçümü ve doktor değerlendirmesi yapılmalıdır.
Evet, diyabet ağız kuruluğuna neden olabilir. Kan şekerinin yükselmesiyle böbrekler fazla glikozu idrar yoluyla uzaklaştırmaya çalışır. Bu süreçte vücuttan daha fazla sıvı kaybedilebilir. Sıvı kaybı da susama hissini ve ağız kuruluğunu artırabilir. Ağız kuruluğuna aşırı susama ve sık idrara çıkma eşlik ediyorsa kan şekeri düzeyinin kontrol edilmesi önemlidir.
Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Beyza Vural Öten, diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğinden ibaret olmadığını belirterek hastalığın uzun vadede vücudun farklı sistemlerini etkileyebileceğine dikkat çekti. Kan şekeri yüksekliğinin kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi üzerinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Öten, bu nedenle diyabet yönetiminde yalnızca kan şekeri takibinin yeterli olmadığını vurguladı.
Tip 1 diyabetin otoimmün bir hastalık olduğunu ve yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenemeyeceğini belirten Öten, Tip 2 diyabetin ise önemli bir bölümünün sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebileceğini söyledi. Özellikle fazla kilosu olan, ailesinde Tip 2 diyabet öyküsü bulunan, hareketsiz yaşayan, polikistik over sendromu veya hipertansiyonu bulunan kişilerin diyabet riski açısından düzenli kontrol yaptırması gerektiğini dile getirdi.
Beslenmede Akdeniz tipi yaklaşımı öneren Öten, mevsim sebzeleri, kuru baklagiller, zeytinyağı, ceviz, badem ve balığın sofralarda yer almasını tavsiye etti. Karbonhidratların tamamen kesilmesi yerine doğru miktarda ve uygun besinlerle birlikte tüketilmesi gerektiğini belirten uzman, meyvelerin suyunun sıkılmadan, lifleriyle birlikte yenmesini önerdi. Şekerli içecekler ve şekerli kahvelerin de kan şekerini yükseltebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Öten, küçük beslenme değişikliklerinin zamanla kalıcı alışkanlıklara dönüşebileceğini belirterek diyabetten korunmada sağlıklı beslenme, düzenli hareket ve kilo kontrolünün birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.