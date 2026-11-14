ChatGPT'de yeni dönem! Yapay zeka artık sizin yerinize alışveriş yapacak

Yapay zeka artık yalnızca soruları yanıtlamakla kalmayacak, kullanıcıların yerine alışveriş de yapabilecek. OpenAI, ChatGPT'nin alışveriş süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesini sağlayacak yeni ödeme sistemi ChatGPT Wallet'ı kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte Dots adı verilen yapay zeka ajanları, kullanıcıların istediği ürünleri araştırabilecek, seçenekleri karşılaştırabilecek ve alışveriş sepetlerini hazırlayabilecek. Üstelik ödeme aşamasına kadar tüm süreci de yönetebilecek. Ancak sistemin önemli bir şartı var. Yapay zeka, kullanıcının onayı olmadan satın alma işlemini tamamlayamayacak. Her ödeme için ayrı bir güvenlik doğrulaması gerekecek.

CHATGPT WALLET NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni sistemde kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ChatGPT Wallet'a bir kez kaydetmesi yeterli olacak. Bundan sonraki alışverişlerde kart bilgilerini yeniden girmeye gerek kalmayacak. Örneğin kullanıcı, yapay zeka ajanından belirli özelliklere sahip bir ürün bulmasını isteyebilecek. Dots, internet üzerinden araştırma yaparak uygun seçenekleri belirleyecek ve satın alma aşamasına kadar ilerleyebilecek. Ödeme öncesinde ise kullanıcıya satın alınacak ürünler, toplam tutar ve kullanılacak kredi kartı gösterilecek.

Son kararı yine kullanıcı verecek. Satın alma işleminin tamamlanabilmesi için Face ID veya parmak izi gibi biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması gerekecek. Bu güvenlik kontrolü her alışverişte yeniden uygulanacak. Böylece yapay zeka ajanlarının kullanıcıdan habersiz ödeme yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

KREDİ KARTI BİLGİLERİ SATICILARLA PAYLAŞILMAYACAK

ChatGPT Wallet'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de ödeme güvenliği. Sistemde kullanıcıların gerçek kredi kartı numaraları alışveriş yapılan işletmelerle paylaşılmayacak. Bunun yerine kart bilgilerinin yerini alan sanal ödeme tokenları kullanılacak. Yani satıcılar, ödeme işlemini gerçekleştirebilecek ancak müşterinin gerçek kart bilgilerine doğrudan erişemeyecek. OpenAI, yeni ödeme altyapısı için Visa, Mastercard ve American Express ile iş birliğine gitti. Şirketin açıklamasına göre mevcut kredi kartlarının sunduğu ödül puanları ve tüketici korumaları, uygun işlemlerde ChatGPT Wallet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde de geçerli olacak. OpenAI ayrıca şimdilik bu sistem üzerinden yapılan alışverişlerden herhangi bir komisyon almayacak.

İLK ETAPTA YALNIZCA ABD'DE KULLANILABİLECEK

ChatGPT Wallet, başlangıçta sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulacak. Yeni özellikten yalnızca ABD'de yaşayan, 18 yaşını doldurmuş ve ChatGPT Pro aboneliği bulunan kullanıcılar yararlanabilecek. OpenAI, ilk kullanım sürecinde bankalar, ödeme kuruluşları ve işletmelerle birlikte çalışarak sistemin eksikliklerini gidermeyi hedefliyor. Şirketin planı, ilerleyen dönemde ChatGPT Wallet'ı daha geniş bir kullanıcı kitlesine açmak.

AMAZON VE HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN YAPAY ZEKA ENGELİ

Yapay zekanın kullanıcılar adına alışveriş yapabilmesi, teknoloji ve e-ticaret dünyasında yeni bir tartışmanın da kapısını araladı. Özellikle internet üzerinden satış yapan şirketler, yapay zeka ajanlarının platformlarında bağımsız şekilde işlem gerçekleştirmesine mesafeli yaklaşıyor. Delta ve United Airlines gibi havayolu şirketleri, yapay zeka ajanlarının müşteriler adına satın alma işlemi yapmasını yasaklayan şirketler arasında bulunuyor. E-ticaret devi Amazon da benzer bir yaklaşım sergiliyor. Bu durum, ChatGPT Wallet'ın yaygınlaşmasının yalnızca teknolojik gelişmelere değil, alışveriş platformlarının yapay zeka ajanlarına vereceği izinlere de bağlı olacağını gösteriyor.