BYD'de akılalmaz montaj hatası! Ön ve arka jantları karıştırıp müşterilere teslim ettiler

Çinli otomobil üreticisi BYD, elektrikli SUV modeli Da Tang'da ortaya çıkan sıra dışı bir montaj hatasıyla gündemde. Bazı araç sahiplerinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, fabrikadan çıkan otomobillerin ön ve arka jantlarının yanlış yerlere takıldığını ortaya çıkardı. Şirket, kullanıcıların şikâyetleri üzerine yaptığı incelemede hatayı doğruladı. Sorunun, jant alt montaj tedarikçisi Hubei Boyu Industrial tarafından gerçekleştirilen veri giriş ve kodlama işlemlerinden kaynaklandığı belirtildi. BYD yaşanan karışıklık nedeniyle müşterilerinden özür dilerken, kaç aracın bu hatadan etkilendiği ve sorunun hangi üretim dönemlerini kapsadığı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.

ARKA JANTLAR ÖNE, ÖN JANTLAR ARKAYA TAKILMIŞ

Montaj hatasının ayrıntıları da dikkat çekici. Sorunun görüldüğü 2026 model, 950 km menzilli arkadan itişli Da Tang versiyonunda ön ve arka tekerlekler farklı ölçülerde tasarlanıyor.

Fabrika verilerine göre aracın ön tarafında 20×8J jant ve 255/50 R20 lastik, arka tarafında ise 20×9J jant ve 275/45 R20 lastik kullanılması gerekiyor. Ancak hatalı üretilen otomobillerde bu düzen tamamen karıştı. Lastikler doğru ölçülerde olmasına rağmen jantlar yanlış konumlara yerleştirildi. Böylece ön taraftaki 255 mm genişliğindeki lastikler 9J jantlara, arkadaki 275 mm genişliğindeki lastikler ise daha dar olan 8J jantlara takıldı. Üstelik birbirine karıştırılan iki jant arasında tam 25,4 mm genişlik farkı bulunuyor.

BYD'DEN GÜVENLİK AÇIKLAMASI: RİSK OLUŞTURMUYOR

Montaj hatasının ortaya çıkmasıyla araçların sürüş güvenliği de tartışma konusu oldu. BYD, sorunun belirlenmesinin ardından özel testler gerçekleştirildiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre jantların yanlış yerleştirilmesi, otomobillerin yol tutuşunu olumsuz etkilemiyor ve sürüş güvenliği açısından risk oluşturmuyor. Buna rağmen üretici, hatalı montaj yapılan araçların tamamında ücretsiz kontrol gerçekleştirecek. Gerekli görülen otomobillerin jantları da herhangi bir ücret alınmadan değiştirilecek.

MÜŞTERİLERE İKAME ARAÇ VE YENİ GARANTİ SÖZÜ

BYD, yaşanan sorunu telafi etmek için yalnızca ücretsiz jant değişimiyle yetinmeyecek. Onarım süresince araç sahiplerine ikame otomobil sağlanacak. Bu hizmetten yararlanamayan kullanıcılara ise ulaşım giderlerini karşılamaları için destek verilecek. Şirketin aldığı en dikkat çekici kararlardan biri de garanti süreleriyle ilgili oldu. Hatalı montajdan etkilenen araçların genel garanti süresi, 11 Kasım 2026 tarihi başlangıç kabul edilerek yeniden başlatılacak. BYD ayrıca soruna neden olan tedarikçi kodlama hatasının giderildiğini açıkladı. Benzer karışıklıkların tekrarlanmaması için üretim hattına ek görsel kontrol önlemleri de getirildi.