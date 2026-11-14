Asena'dan herkesi şaşırtan evlilik itirafı! 8 aylık aşkını sessiz sedasız nikâhla taçlandırdı

Boşanmasının ardından yeniden evlenmeyeceği düşünülen Asena, bu kez mutluluğu Kani Kudu ile buldu. Katıldığı bir programda evliliğini ilk kez anlatan ünlü isim, eşine yönelik övgü dolu sözleriyle de dikkat çekti. Asena'nın "Benim kocam kadından anlıyor" sözleri ise açıklamanın en çok konuşulan bölümü oldu.

ASENA'DAN HERKESİ ŞAŞIRTAN EVLİLİK İTİRAFI

Özel hayatını uzun süredir gözlerden uzak tutmayı tercih eden Asena, iş insanı Kani Kudu ile yaşadığı ilişkiyi evlilikle taçlandırdı.

Yaklaşık sekiz aydır beraber oldukları öğrenilen çift, büyük bir düğün organizasyonu yapmak yerine kendi aralarında nikâh kıymayı tercih etti. Evlilik haberini katıldığı yayında paylaşan Asena, böylece hayranlarının merak ettiği soruları da açıklığa kavuşturmuş oldu.

EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Kani Kudu'ya duyduğu sevgiyi açıkça dile getiren Asena, eşinin karakterinden ve zevk sahibi olmasından övgüyle bahsetti. Ünlü sanatçı, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Benim kocam kadından anlıyor. Hem çok zevkli hem de çok dürüst biri"

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN YERİNE SADE NİKÂH

Çiftin evliliklerini kalabalık ve gösterişli bir düğünle kutlamak yerine sade bir törenle gerçekleştirmesi de dikkat çekti.

Nikâhlarını kendi aralarında kıydırdıklarını belirten Asena, "Kendi aramızda resmi nikâhımızı kıydırdık" diyerek evlilik kararını doğruladı. Asena'nın sürpriz evlilik açıklaması, magazin dünyasında günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

ASENA VE EVLİLİKLERİ

Asena, Türk televizyon ve eğlence dünyasında özellikle dansları, sahne performansları ve sıra dışı tarzıyla tanınan bir isimdir. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenmiştir. Almanya'da gerçekleşen düğünle dünyaevine giren çift, evliliklerinin ardından bir süre gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir. Asena, evliliğiyle birlikte hayatında yeni bir sayfa açmış ve sahne hayatından uzaklaşarak özel yaşamına daha fazla ağırlık vermiştir. Çift, 19 Eylül 2025 tarihinde tek celsede boşandı.