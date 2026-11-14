Casus skandalı kriptoyu sarstı! Milyarlarca dolar buhar oldu

Kripto para piyasasında satış dalgası giderek büyüyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın adının aşk skandalına karışmasıyla teknoloji dünyasında başlayan çalkantı, Bitcoin'deki sert düşüşle aynı döneme denk geldi. ABD'deki siyasi gelişmeler ve Binance saldırısının da etkisiyle yatırımcıların risk iştahı zayıflarken, kripto paralardaki kayıplar son bir haftada dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özellikle Nvidia cephesinde yaşanan gelişmelerin ardından teknoloji piyasalarında artan tedirginlik, kripto para yatırımcılarının da gündemine oturdu. Bitcoin peş peşe kritik destek seviyelerini kaybederken, piyasadaki satış baskısı henüz hafiflemiş değil.

BİTCOİN'DE DESTEKLER BİRER BİRER KIRILDI

Krizin başlamasından önce 82 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin, son bir haftada sert bir düşüş yaşadı. Önce 79 bin doların altına inen kripto para, ardından 75 bin, 72 bin ve 69 bin dolar seviyelerindeki desteklerini de kaybetti. Satışların hızlanmasıyla birlikte Bitcoin fiyatı 67 bin 500 dolara kadar geriledi. Böylece bir haftalık değer kaybı yüzde 18'e ulaştı. Piyasadaki sert hareketlilik yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum da satış dalgasından ağır darbe aldı. 2 bin 500 dolar seviyesine yaklaşan Ethereum, yaşanan kayıpların ardından 1.900 dolar civarına kadar çekildi.

ABD SEÇİMLERİ KRİPTO PİYASASINA İKİNCİ DARBEYİ VURDU

Kripto paralardaki düşüşü derinleştiren gelişmelerden biri de ABD siyasetinde yaşandı. Trump yönetiminin ara seçimleri kaybetmesi, yatırımcılar açısından yeni bir belirsizlik oluşturdu. Özellikle kripto para sektörüne yönelik sert tutumuyla tanınan Elizabeth Warren'ın Senato Bankacılık Komitesi'nin başına geçecek olması, piyasalardaki endişeleri artıran bir başka gelişme oldu. Warren'ın kripto paralara yönelik yaklaşımı, sektör üzerindeki düzenleyici baskının artabileceği kaygılarını da beraberinde getirdi.

BİTCOİN'DE YIL SONU KORKUSU BÜYÜYOR

Nvidia'daki skandal, Binance saldırısı ve ABD'deki siyasi gelişmelerin aynı döneme denk gelmesi, kripto para piyasasında olumsuz beklentileri güçlendirdi. Bitcoin'in kısa sürede peş peşe önemli destek seviyelerini kaybetmesi, yıl sonuna ilişkin tahminlerin de aşağı yönlü değişmesine neden oldu. Piyasalarda, dünyanın en büyük kripto para biriminin yılı daha düşük seviyelerde tamamlayabileceği beklentisi öne çıkıyor. Bir diğer risk ise ABD ile İran arasındaki gerilim. ABD yönetiminin İran ile yeni bir çatışmaya girmesi halinde küresel piyasalardaki belirsizliğin daha da artabileceği, bunun da zaten satış baskısı altındaki kripto paralarda yeni kayıplara yol açabileceği değerlendiriliyor.