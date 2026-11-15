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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 10:41

Vincenzo Italiano eski öğrencisini getiriyor: Yıldız stoper için kiralama formülü

Beşiktaş devre arasında defans için takviye yapmak istiyor. Çalışmalar doğrultusunda gözler Vincenzo Italiano'nun Bologna döneminden yakından tanıdığı isme çevrildi.

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Editor
 Murat Makas
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Vincenzo Italiano eski öğrencisini getiriyor: Yıldız stoper için kiralama formülü
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 10:41

ara transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmak istiyor. Stoper haricinde kanat ve orta saha takviyesi için de çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlı ekip ’nun talimatıyla listenin en tepesine bir isim yazdı.

VİTİK LİSTENİN EN ÜSTÜNDE

'nde yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, döneminden eski öğrencisi Martin Vitik'i listenin tepesine yazdı.

Vincenzo Italiano eski öğrencisini getiriyor: Yıldız stoper için kiralama formülü

Yönetim, İtalyan kulübüyle yaptığı temaslarda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya yatırarak bonservis yükünü doğrudan üstlenmeden bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

İtaliano’nun ısrarla istediği Vitik, uzun boyuna rağmen sahip olduğu çabukluk ve yüksek sprint hızı ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor.

Vincenzo Italiano eski öğrencisini getiriyor: Yıldız stoper için kiralama formülü

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Beşiktaş yönetiminin, Bologna ile yaptığı temaslarda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya yatırarak bonservis yükünü doğrudan üstlenmeden bu transferi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bologna formasıyla 4 maçta 127 dakika süre alan Vitik'in İtalyan kulübüyle kontratı 2029 yazında sona eriyor. 23 yaşındaki Çek futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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#Beşiktaş
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#bologna
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#Vincenzo Italiano
#Martin Vitik
#Spor
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