Galatasaray Sara'nın yerini dolduruyor: Juventus'un yıldızına kanca

Süper Lig’de yeniden şampiyon olarak rekor kırmak isteyen ve Avrupa için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray takviye için devre arasında harekete geçecek. Gabriel Sara’nın ayrılma ihtimaline karşı orta sahaya ilk 11 düzeyinde yıldız transferi yapılacak.

Fiorentina, Christ Oulai'yi ocak ayında bırakmadığı için Cimbom, gündemine yeniden Teun Koopmeiners'ı aldı. Juventus'ta yerini kaybeden 28 yaşındaki futbolcu, 1 numaraya yazıldı.

SARA'YA TALİPLER VAR

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Gabriel Sara; Napoli ve Roma başta olmak üzere Aston Villa ve Brighton tarafından takip ediliyor.

GEÇEN SEZON ASLANTEPE'YE HAYRAN KALDI

Sara'yı gönderme niyetinde olan sarı-kırmızılılar, yerini Koopmeiners ile doldurmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Cimbom ile karşılaştıkları maçta 2 gol atan Koopmeiners, Aslantepe'nin atmosferine hayran kaldı.

Juventus ile temasa geçecek yönetim, ardından oyuncuyla masaya oturarak transferi bitirmeyi amaçlıyor.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı orta saha, bu sezon 15 maçın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı ve 2 gol-1 asistlik performans sergiledi.

JUVE'YE 51 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Asıl mevkisi merkez orta saha olan Koopmeiners; 6 numara ve stoperde de oynayabiliyor. Profesyonel kariyerine Alkmaar'ın rezerv takımı Jong AZ'de başladı ve as takıma yükseldi.

2017-21 yılları arasında Alkmaar ile 100'den fazla maça çıktı. 2021'de Atalanta'ya gitti. 2023- 24'te Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2024 yazında 51 milyon Euro'ya Juventus'un yolunu tuttu.