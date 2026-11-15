Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca: Christ Oulai İstanbul yolunda

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İstanbul
Ara transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, orta saha takviyesi için daha önce Trabzonspor formasını giyen Christ Oulai’yi listeye aldı.
Transfer operasyonunu kulübün mali şartları doğrultusunda en uygun zeminde çözmek isteyen Galatasaray yönetimi, son görüşmelerde farklı formülleri masaya yatırdı. Pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin ön plana çıktığı, sarı-kırmızılıların bu model üzerinden anlaşma sağlayarak transferi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.
Fiorentina ile yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın elini güçlendiren en kritik detay ise Fildişi Sahilli futbolcunun yaklaşımı oldu. Sarı-kırmızılı kulübün ilgisinden memnuniyet duyan genç oyuncunun, Galatasaray forması giymeye son derece sıcak baktığı ve devre arasında İstanbul'a gelme ihtimalinin giderek güçlendiği kaydedildi.
Teknik heyetin de kadro planlamasında genç ve gelişime açık profillere öncelik vermesi, Christ Oulai hamlesini stratejik bir noktaya taşıyor. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve yönetimin bu operasyonu kış transfer döneminde resmiyete dökmeyi amaçladığı belirtiliyor.