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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 11:45

Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca: Christ Oulai İstanbul yolunda

Galatasaray, ara transfer dönemi için eski Trabzonsporlu Christ Oulai’yi radarına aldı. Satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Fiorentina'nın kapısını çalan sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli oyuncunun da transfere yeşil ışık yakmasıyla kış transfer döneminde imzayı attırmayı hedefliyor.

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Editor
 Murat Makas
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Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca: Christ Oulai İstanbul yolunda
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 11:45

Ara transfer çalışmalarına başlayan , orta saha takviyesi için daha önce formasını giyen Christ Oulai’yi listeye aldı.

Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca: Christ Oulai İstanbul yolunda

OPSİYONLU KİRALAMA

Transfer operasyonunu kulübün mali şartları doğrultusunda en uygun zeminde çözmek isteyen Galatasaray yönetimi, son görüşmelerde farklı formülleri masaya yatırdı. Pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin ön plana çıktığı, sarı-kırmızılıların bu model üzerinden anlaşma sağlayarak transferi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca: Christ Oulai İstanbul yolunda

OULAI GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

ile yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın elini güçlendiren en kritik detay ise Fildişi Sahilli futbolcunun yaklaşımı oldu. Sarı-kırmızılı kulübün ilgisinden memnuniyet duyan genç oyuncunun, Galatasaray forması giymeye son derece sıcak baktığı ve devre arasında 'a gelme ihtimalinin giderek güçlendiği kaydedildi.

Galatasaray'dan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca: Christ Oulai İstanbul yolunda

HEDEF DEVRE ARASINDA İMZAYI ATTIRMAK

Teknik heyetin de kadro planlamasında genç ve gelişime açık profillere öncelik vermesi, Christ Oulai hamlesini stratejik bir noktaya taşıyor. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve yönetimin bu operasyonu kış transfer döneminde resmiyete dökmeyi amaçladığı belirtiliyor.

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