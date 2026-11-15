Süper Lig devinden Gedson Fernandes hamlesi: Rusya'dan dönmek istiyor

Süper Lig’de Beşiktaş ve Galatasaray’ın formasını giyen yıldız orta saha Gedson Fernandes’in Rusya’da mutsuz olduğu iddia edildi. Fernandes için Trabzonspor’un devrede olduğu öne sürüldü.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Spartak Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha için Trabzonspor cephesinden henüz resmi bir teklif yapılmadı. Ancak Karadeniz ekibinin, Rus kulübünün kiralama seçeneğine sıcak bakıp bakmayacağını ve olası bir bonservisli ayrılıkta talep edeceği rakamı öğrenmek adına nabız yokladığı belirtildi.

RUSYA'DA MUTSUZ, TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

2025 yazında Beşiktaş'tan 25 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli futbolcunun, Rusya'daki yaşamdan memnun olmadığı ve Türkiye'ye dönüş fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Daha önce Moskova'nın sert ve soğuk hava şartlarına alışmakta zorlandığını dile getiren Gedson'un bu durumu, Trabzonspor'un elini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor.

THOMAS REIS'IN ARADIĞI PROFİLE UYUYOR

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını terleten deneyimli oyuncunun ligi çok iyi tanıması ve teknik direktör Thomas Reis'ın aradığı iki yönlü orta saha profiline tam uyum sağlaması, bordo-mavililerin ilgisini artırıyor.

Spartak Moskova'nın oyuncuyu kolay bırakmak istememesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülürken, Trabzonspor yüksek maliyetli bir operasyona girmeden önce tüm formülleri değerlendirmeyi hedefliyor.