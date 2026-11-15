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 | Murat Makas
KAYNAK:
MYNET
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GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 12:25

Süper Lig devinden Gedson Fernandes hamlesi: Rusya'dan dönmek istiyor

Süper Lig’de daha önce Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Gedson Fernandes, Trabzonspor’un radarına girdi. Rusya'daki yaşamdan memnun olmayan 27 yaşındaki yıldız için bordo-mavililerin harekete geçeceği öne sürüldü.

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Editor
 Murat Makas
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Süper Lig devinden Gedson Fernandes hamlesi: Rusya'dan dönmek istiyor
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 12:25

Süper Lig’de ve ’ın formasını giyen yıldız orta saha ’in Rusya’da mutsuz olduğu iddia edildi. Fernandes için ’un devrede olduğu öne sürüldü.

Süper Lig devinden Gedson Fernandes hamlesi: Rusya'dan dönmek istiyor

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha için Trabzonspor cephesinden henüz resmi bir teklif yapılmadı. Ancak Karadeniz ekibinin, Rus kulübünün kiralama seçeneğine sıcak bakıp bakmayacağını ve olası bir bonservisli ayrılıkta talep edeceği rakamı öğrenmek adına nabız yokladığı belirtildi.

RUSYA'DA MUTSUZ, TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

2025 yazında Beşiktaş'tan 25 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli futbolcunun, Rusya'daki yaşamdan memnun olmadığı ve Türkiye'ye dönüş fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Daha önce Moskova'nın sert ve soğuk hava şartlarına alışmakta zorlandığını dile getiren Gedson'un bu durumu, Trabzonspor'un elini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor.

Süper Lig devinden Gedson Fernandes hamlesi: Rusya'dan dönmek istiyor

THOMAS REIS'IN ARADIĞI PROFİLE UYUYOR

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını terleten deneyimli oyuncunun ligi çok iyi tanıması ve teknik direktör Thomas Reis'ın aradığı iki yönlü orta saha profiline tam uyum sağlaması, bordo-mavililerin ilgisini artırıyor.

Süper Lig devinden Gedson Fernandes hamlesi: Rusya'dan dönmek istiyor

Spartak Moskova'nın oyuncuyu kolay bırakmak istememesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülürken, Trabzonspor yüksek maliyetli bir operasyona girmeden önce tüm formülleri değerlendirmeyi hedefliyor.

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#gedson fernandes
#Spartak Moskova
#Spor
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