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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 12:02

Fenerbahçe'de sürpriz harekat: Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım'a 4 transfer rapor etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ara transfer dönemi öncesinde yönetime rapor sundu. Belözoğlu sunduğu raporda önceliği stoper ve sağ bek takviyelerine verirken; orta saha ve hücum rotasyonu için de çok yönlü isimler talep etti.

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Editor
 Murat Makas
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Fenerbahçe'de sürpriz harekat: Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım'a 4 transfer rapor etti
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 12:02

'de teknik direktör , kadrodaki eksikleri belirleyerek yönetime ara transfer döneminde istediği takviyeleri raporladı.

SAVUNMA HATTINA İKİ KRİTİK TAKVİYE

Emre Belözoğlu'nun transfer listesinin başında savunma transferi yer aldığı ifade edildi. Genç teknik adamın, stoper ve sağ bek bölgelerine birer takviye yapılmasını öncelikli talep ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de sürpriz harekat: Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım'a 4 transfer rapor etti

ORTA SAHA VE ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCULAR ARANIYOR

Savunmanın yanı sıra orta sahadaki rekabeti artırmak ve farklı taktiksel planları hayata geçirebilmek adına orta saha rotasyonuna da yeni bir oyuncu isteniyor.

Fenerbahçe'de sürpriz harekat: Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım'a 4 transfer rapor etti

Hücum hattında ise joker niteliğinde bir profil arayan Belözoğlu'nun; hem kanatlarda hem de santrfor pozisyonunda forma giyebilecek çok yönlü bir hücum oyuncusunu kadroda görmek istediği aktarıldı.

KEMİK KADRO VE İSKELET ŞEKİLLENDİ

Transfer çalışmaları sürerken Emre Belözoğlu'nun takımın iskeletini oluşturacak kemik kadroyu büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. Buna göre; İrfan Can Kahveci, , , Vedat Muriç, Mason Greenwood, Ederson, Matteo Guendouzi ve Oğuz Aydın, yeni dönemin merkezinde yer alan isimler olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz harekat: Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım'a 4 transfer rapor etti

Sarı-lacivertli yönetimin, bu rapor doğrultusunda ara transfer dönemi için şimdiden harekete geçmesi bekleniyor.

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