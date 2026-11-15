Fenerbahçe'de sürpriz harekat: Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım'a 4 transfer rapor etti

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İstanbul
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, kadrodaki eksikleri belirleyerek yönetime ara transfer döneminde istediği takviyeleri raporladı.
Emre Belözoğlu'nun transfer listesinin başında savunma transferi yer aldığı ifade edildi. Genç teknik adamın, stoper ve sağ bek bölgelerine birer takviye yapılmasını öncelikli talep ettiği kaydedildi.
Savunmanın yanı sıra orta sahadaki rekabeti artırmak ve farklı taktiksel planları hayata geçirebilmek adına orta saha rotasyonuna da yeni bir oyuncu isteniyor.
Hücum hattında ise joker niteliğinde bir profil arayan Belözoğlu'nun; hem kanatlarda hem de santrfor pozisyonunda forma giyebilecek çok yönlü bir hücum oyuncusunu kadroda görmek istediği aktarıldı.
Transfer çalışmaları sürerken Emre Belözoğlu'nun takımın iskeletini oluşturacak kemik kadroyu büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. Buna göre; İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Vedat Muriç, Mason Greenwood, Ederson, Matteo Guendouzi ve Oğuz Aydın, yeni dönemin merkezinde yer alan isimler olarak öne çıkıyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, bu rapor doğrultusunda ara transfer dönemi için şimdiden harekete geçmesi bekleniyor.