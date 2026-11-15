Kars’ta davetsiz misafirler: Yiyecek arayan ayılar apartman kapısına dayandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan ayılar yerleşim alanına indi. Bir apartmanın girişine kadar ilerleyen ayılar binanın önündeki çöp konteynerini devirdi. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında bir süre bölgede dolaşırken, evlerine girmek isteyen vatandaşlar, karşılarında ayıları görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Apartman girişini mesken tutan ayılar nedeniyle bina sakinleri kapıdan içeri adım atamadı. Geç saatlere kadar evlerine giremeyen vatandaşlar o anları kamerayla kaydederken, ayıların yeniden yuvalarına dönmesiyle bina sakinleri rahat bir nefes aldı.