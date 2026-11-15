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Hatay'da park halindeki vinci kundakladılar

'ın merkez ilçesinde park halindeki vinci kundakladıkları anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.

ekipleri, 9 Kasım'da Kuzeytepe Mahallesi'nde park halindeki vinçte çıkan yangına ilişkin araştırma yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, maskeli 2 şüphelinin aracı ateşe verdiklerini belirledi.

Kimlikleri tespit edilen zanlılar B.F. ve M.S. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bir akaryakıt istasyonundan şişeyle yakıt alan zanlıların, vinci kundakladıktan sonra kaçmaları yer aldı.

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