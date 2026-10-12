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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:15

Bebek çamaşır deterjanı evde nasıl yapılır? Bebek sağlığı için en iyi doğal deterjan karışımı

Bebeklerin hassas cildini korumak isteyen anne ve babalar çamaşır yıkarken kullanılan deterjanın içeriğine bakmayı da ihmal etmiyorlar. Hal böyle olunca da bebek sağlığı için en doğal deterjan karışımı ön plana çıkıyor. Peki, bebek çamaşır deterjanı evde nasıl yapılır? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Bebek çamaşır deterjanı evde nasıl yapılır? Bebek sağlığı için en iyi doğal deterjan karışımı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:15

Bebeklerin ciltlerini korumak için evlerde doğal deterjan yapımı dikkat çekiyor. Özellikle de hassas olan ciltlerini koruma isteği pek çok anne ve babanın da çamaşır deterjanı yapmak için cilt uygunluğuna uygun olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.

  • Koku verici maddeler bebeklerin cildinde tahrişe neden olabilir.
  • Deterjan miktarının fazla olması kıyafetlerde kalıntılara neden oluyor.
  • Ekstra durulama yaparak kalıntıların iyi gittiğinden emin olunması gerekiyor
  • Cilt üzerinde tepkimeye enden olabilecek durumların gözlemlenme yapılması lazım.
Bebek çamaşır deterjanı evde nasıl yapılır? Bebek sağlığı için en iyi doğal deterjan karışımı

BEBEK ÇAMAŞIR DETERJANI EVDE NASIL YAPILIR?

Bebeklerin kıyafetlerini yıkamak için evde doğal deterjan hazırlamak isteyenlerin öncelikle malzemelerin güvenli olup olmadığına bakması gerekiyor. Özellikle de internette bulunan her ürüne hemen inanılmaması gerekiyor.

Çeşitli bitkisel ürünlerle hazırlanan bebek çamaşır deterjanları dikkat edilerek hazırlanması gerekiyor. Bebeklerin cilt bariyerlerinde henüz tam bir gelişme olmadığından ciltle temas eden ürünlerin dikkatle seçilmesi önemli bir ayrıntı oluyor.

Bebek çamaşır deterjanı evde nasıl yapılır? Bebek sağlığı için en iyi doğal deterjan karışımı

EVDE DOĞAL DETERJAN YAPIMI

BölümDetaylar
Malzemeler
  • 2 fincan Boraks
  • 2 fincan karbonat
  • 1 kalıp sabun (zeytinyağlı vb. olabilir.)
  • 1 su bardağı sirke
  • 2 çorba kaşığı tuz (Çamaşırların rengini korumasını sağlar.)
  • Tercihinize göre bir yağ (limon, lavanta vb. koku vermesi için kullanılacak.)
Hazırlanışı
  1. Sabunları öncelikle rendeleyerek başlayın.
  2. Bir litre kaynamış suyun içerisine rendelenmiş sabunları katıp tahta bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın.
  3. Başka bir kap içerisinde boraks, karbonat ve sirkeyi karıştırın.
  4. İyice öğütüldüğünden emin olunan tuzu kabın içerisine ekleyip tamamen çözülmesini sağlayın.
  5. Su ve sabun dolu olan kabı diğer karışımla bir araya getirin.
  6. Tüm malzemeleri karıştırmadan önce istediğiniz veya kokusunu beğendiğiniz bir esans yağını karışıma ekleyerek deterjanınızı hazır hale getirin.

DOĞAL DETERJAN KARIŞIMINDA HANGİ MALZEMELER KULLANILMALI?

Ev yapımı deterjanlar da genellikle sirke ya da karbonat gibi temizleyici içerikler konulabiliyor. Ancak bebekler de kullanılan deterjanlar da karbonat ya da sirke kullanımı cilt üzerinde tahrişe neden olabilir. Ayrıca evde hazırlanan karışımlara çamaşır suyu ya da başka bir temizlik kimyasalları eklemek de ciddi bir risk oluşturabilir.

Bebek çamaşır deterjanı evde nasıl yapılır? Bebek sağlığı için en iyi doğal deterjan karışımı

BEBEK KIYAFETLERİ HANGİ DETERJANLA YIKANMALI?

Bebeklerin kıyafetleri bebek deterjanları adı altında satılan ürünlerle de yıkanması kimi zaman tehlikeli olabilir. Çünkü bu tarz ürünlerin içerisindeki içeriklerinde dikkatli kontrol edilerek bakılması gerekiyor.

Bebek çamaşır deterjanı evde nasıl yapılır? Bebek sağlığı için en iyi doğal deterjan karışımı

Parfümsüz, boya içermeyen ve hassa ciltlere uygun olarak üretilen deterjanlar iyi bir başlangıç olurken sizin için araştırdığımız deterjan yapımı da bebekler için uygun olabilir. Bebeklerin kıyafetlerini genellikle önerilen talimatlara göre yıkayın.

Bebek çamaşır deterjanı evde nasıl yapılır? Bebek sağlığı için en iyi doğal deterjan karışımı

BEBEK ÇAMAŞIRLARI KAÇ DERECEDE YIKANMASI GEREKİYOR?

Bebek kıyafetleri yıkanırken doğru sıcaklık ve temizlik açısından uzun saatler makine de kalarak çalışabiliyorlar. Ancak bu durum çoğu zaman da kıyafetlerin yapısını bozuyor. Yapısı bozulan kıyafetler de bebeklerin cildinde tahrişe neden oluyor.

Her giysiyi aynı sıcaklıkta yıkamayın. Pamuklu zıbınlar, havlular, battaniyeler ve hassas kumaşlar için etiket üzerinde yer alan sıcaklık dikkate alınması gerekiyor. Günlük kıyafetler genellikle 40 derece de yıkanabilir.

Bebek çamaşır deterjanı evde nasıl yapılır? Bebek sağlığı için en iyi doğal deterjan karışımı

UZMANLAR KONU HAKKINDA NE DİYOR?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yaşar Hüseyin Onganlar, bebek çamaşırlarında parfümsüz deterjanın tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Üstelik de ürünün önerilen miktarda durulamanın yapılmadı belirtilirken bebeklerin kıyafetleri için hassas bakımın yapılması gerekiyor.

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