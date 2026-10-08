Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

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İstanbul
Çocuklarda sıklıkla görülen hastalıklar viral enfeksiyonlarla ilgilidir. Çoğunlukla da bağışıklık sisteminin zayıf olmasından kaynaklanır. Hal böyle olunca da sebze, bakliyat, et ya da tavuk gibi besinlerle hazırlanan çorbalar bağışıklıklarını güçlendirir.
Çocuklar, kış ve sonbahar aylarında sıklıkla hasta olurlar. Bunun nedenleri arasından pek çok durum söylense de iki durum daha önemlidir. Bunlardan ilki soğuk da bağışıklıklarını düşük olması, diğeri ise toplu ortamlarda sıklıkla bulunmalarından ve el hijyenlerine dikkat etmemeleri, hastalıklarına neden olabilir.
Okullar, kreşler gibi yerler de çocukların birbirleriyle yakın temas halinde olması nedeniyle hastalıklar öksürük, hapşırık aracılığıyla kolayca yayılım gösterebilir. Özellikle de kış aylarında kapalı alanlarda kalmak hastalıkları daha da ortaya çıkartır.
Virüsler kapalı ortamlarda kolay yer değiştirdiği için solunum yoluyla birlikte yayılması kolaylaşır. Bu durumda da hastalıklar kolay bir şekilde meydana gelir.
Çocukların bağışıklıklarını güçlendirmek aslında kolaydır. Çünkü çocukların bağışıklıkları tek bir besinle değil birden fazla besinle de güçlenebilir. Çünkü genel beslenme düzenine odaklanmak gerekir. Çünkü yeterli protein, sebze ve meyve ya da tam tahıllar, bakliyatlar dengeli beslenmenin bir numarasıdır.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım etmek için uykunun da iyi olması gerektiğini bilmek de fayda var. Çünkü çocuklar yaşına uygun ve yeterli düzeyde uyuması, gün içinde yeterli sıvı alması en önemli konulardan birisidir.
Okulda olan çocuklar içinse kapalı ortamlarının sürekli havalandırılması gerekiyor. Üstelik de hasta olmuş kişilerle de çok yakından temas içeresine girmemesi gerekiyor. Hatta hasta olan çocukların okullar da ya da kalabalık ortamlar da hem kendi sağlı için hem de çevresinin sağlığı için maske ile gezmesi daha iyi olacaktır.
Soğuk havalarda beslenme de oldukça önemlidir. Çünkü çocukların bağışıklıklarını güçlü bir beslenmeyle güçlendirebilirsiniz. Sebze ve protein ağırlıklı besinlerin bu dönem de sürekli bir şekilde tüketim yapılması gerekiyor. Havuç, kabak, patates, mercimek ve yoğurt gibi besinler her yaşa uygun olup tüketim yapılması gerekenler arasında yer alır.
Malzemeler;
Yapılışı;
Şifa çorbası genellikle besleyici besinleri bir araya getirdiği için çocuğa sıvı ve enerji verir. Bağışıklık sistemi destekleyen temel unsur, genel olarak yeterli ve dengeli beslenme olan şifa çorbası ev yapımı olduğundan çocuklardaki hastalığında yumuşamasına yardımcı olur.