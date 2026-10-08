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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:57

Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda da hastalıklar görülmeye başlar. Anne ve babaları endişelendiren hastalıklar kapalı ortamlarda ya da okullarda daha çok meydana gelirken soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek olan şifa çorbasını da merak edilerek araştırılıyor. Peki, Çocuklar neden sık hastalanır? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:57

Çocuklarda sıklıkla görülen hastalıklar viral enfeksiyonlarla ilgilidir. Çoğunlukla da bağışıklık sisteminin zayıf olmasından kaynaklanır. Hal böyle olunca da sebze, bakliyat, et ya da tavuk gibi besinlerle hazırlanan çorbalar bağışıklıklarını güçlendirir.

  • Okul ve kreşler de mikroplar fazla bulunur.
  • Çocukların bağışıklık sistemleri gelişmeye açık olduğundan enfeksiyon kapması daha olası oluyor.
  • Kapalı ve kalabalık ortamlar enfeksiyon riskini artırır.
  • Yetersiz uyku ve beslenme vücudun direnci olumsuz etkiler.
  • El hijyeni ve havalandırma enfeksiyonlardan korunma önemlidir.
  • Besleyici çorbalar bağışıklığı destekleyen dengeli beslenmenin parçası olabilir.
Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

ÇOCUKLAR NEDEN SIK HASTALANIR?

, kış ve sonbahar aylarında sıklıkla hasta olurlar. Bunun nedenleri arasından pek çok durum söylense de iki durum daha önemlidir. Bunlardan ilki soğuk da bağışıklıklarını düşük olması, diğeri ise toplu ortamlarda sıklıkla bulunmalarından ve el hijyenlerine dikkat etmemeleri, hastalıklarına neden olabilir.

Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

Okullar, kreşler gibi yerler de çocukların birbirleriyle yakın temas halinde olması nedeniyle hastalıklar öksürük, hapşırık aracılığıyla kolayca yayılım gösterebilir. Özellikle de kış aylarında kapalı alanlarda kalmak hastalıkları daha da ortaya çıkartır.

Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

Virüsler kapalı ortamlarda kolay yer değiştirdiği için solunum yoluyla birlikte yayılması kolaylaşır. Bu durumda da hastalıklar kolay bir şekilde meydana gelir.

Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Çocukların bağışıklıklarını güçlendirmek aslında kolaydır. Çünkü çocukların bağışıklıkları tek bir besinle değil birden fazla besinle de güçlenebilir. Çünkü genel beslenme düzenine odaklanmak gerekir. Çünkü yeterli protein, sebze ve meyve ya da tam tahıllar, bakliyatlar dengeli beslenmenin bir numarasıdır.

Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım etmek için uykunun da iyi olması gerektiğini bilmek de fayda var. Çünkü çocuklar yaşına uygun ve yeterli düzeyde uyuması, gün içinde yeterli sıvı alması en önemli konulardan birisidir.

Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

Okulda olan çocuklar içinse kapalı ortamlarının sürekli havalandırılması gerekiyor. Üstelik de hasta olmuş kişilerle de çok yakından temas içeresine girmemesi gerekiyor. Hatta hasta olan çocukların okullar da ya da kalabalık ortamlar da hem kendi sağlı için hem de çevresinin sağlığı için maske ile gezmesi daha iyi olacaktır.

Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

SOĞUK HAVALARDA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRECEK ŞİFA ÇORBASI

Soğuk havalarda beslenme de oldukça önemlidir. Çünkü çocukların bağışıklıklarını güçlü bir beslenmeyle güçlendirebilirsiniz. Sebze ve protein ağırlıklı besinlerin bu dönem de sürekli bir şekilde tüketim yapılması gerekiyor. Havuç, kabak, patates, mercimek ve yoğurt gibi besinler her yaşa uygun olup tüketim yapılması gerekenler arasında yer alır.

Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

ŞİFA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 küçük soğan (doğranmış)
  • Yarım havuç (rendelenmiş)
  • 2 diş sarımsak
  • Kemik suyu
  • 2 su bardağı sıcak su
  • Yarım çay bardağı arpa şehriye
  • Zerdeçal
  • Doğranmış maydanoz
Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

Yapılışı;

  • Soğan, havuç ve sarımsağı zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın kavurun.
  • Üzerine kemik suyu ve sıcak suyu ekleyin.
  • Sebzeler yumuşayınca blenderden geçirin.
  • Arpa şehriyeyi ekleyip pişirin.
  • Son olarak zerdeçal, tuz ve maydanozu ekleyip kapatın.
Çocuklar neden sık hastalanır? Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek şifa çorbası

ŞİFA ÇORBASI HASTALIĞA İYİ GELİR Mİ?

Şifa çorbası genellikle besleyici besinleri bir araya getirdiği için çocuğa sıvı ve enerji verir. destekleyen temel unsur, genel olarak yeterli ve dengeli beslenme olan şifa çorbası ev yapımı olduğundan çocuklardaki hastalığında yumuşamasına yardımcı olur.

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#bağışıklık sistemi
#enfeksiyon
#çocuklar
#Okul
#kreş
#Anne Çocuk
#Mavi Kadin
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