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Ekonomi
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 11:41

Sağlık Bakanlığı il içi tayin atama sonuçları 2026 Kasım ayı: İstanbul, İzmir, Ankara Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. 20-26 Ekim tarihleri arasında EKİP üzerinden alınan başvuruların ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Biyolog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, hemşire, odyolog, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, perfüzyonist, psikolog gibi kadrolarda görev yapan ve görev yeri değişikliği başvurusunda bulunan adaylar sonuçlara odaklandı. Sağlık Bakanlığı il içi tayin sonuçları isim listesi şeklinde ilan ediliyor. En fazla başvuru İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerden gelirken sonuçlar 16 Kasım tarihinde ilan ediliyor. İstanbul’da il içi tayin için toplam 311 kadro ayrılmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı il içi tayin sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı il içi yer değişikliği sonuç sorgulama ekranı…

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Editor
 Fuat İğci
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Sağlık Bakanlığı il içi tayin atama sonuçları 2026 Kasım ayı: İstanbul, İzmir, Ankara Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 11:41

il içi tayin sonuçları için geri sayım başladı. İl içi yer değiştirme kapsamında başvurular hizmet puanı dikkate alınarak değerlendirilecek. Müracaat şartlarını taşımadığı halde başvuruda bulunan ve sehven yerleştirmesi yapılan adayın atama işlemi iptal edilecek. Son başvuru tarihi itibarıyla, kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde en az 1 yıl çalışmamış olan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçlarına göre yer değişikliği yapılacak kişinin atama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işe başlayabilecek. 1 ay içerisinde ayrılışı gerçekleşmeyen personelin, ataması iptal edilebilecek. Sağlık Bakanlığı il içi atama başvurusunda bulunan adaylar sonuçlara odaklanırken sonuçlar ise İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinden ilan ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı il içi yerleştirme sonuçlarında son durum…

HABERİN ÖZETİ

Sağlık Bakanlığı il içi tayin atama sonuçları 2026 Kasım ayı: İstanbul, İzmir, Ankara Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın il içi tayin sonuçları hizmet puanı ve hizmet süresine göre açıklanıyor.
Başvurular hizmet puanı dikkate alınarak değerlendirilecek.
Son başvuru tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde en az 1 yıl çalışmamış olan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.
Yer değişikliği yapılacak kişi, atama tarihinden itibaren 30 gün içinde işe başlayabilecek.
1 ay içinde ayrılışı gerçekleşmeyen personelin ataması iptal edilebilecek.
Sonuçlar, İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitelerinden ilan ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
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SAĞLIK BAKANLIĞI İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları kademeli olarak açıklanıyor. Hizmet puanı ve hizmet sürelerinin eşit olması durumunda kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. Yerleştirme sonuçları kura çekiminin olacağı bugün (16 Kasım) tarihinde ilan ediliyor.

Sağlık Bakanlığı il içi tayin atama sonuçları 2026 Kasım ayı: İstanbul, İzmir, Ankara Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları o ilin sağlık müdürlüğü resmi sayfasından görüntülenebilir. Adaylara ayrıca bir bilgilendirme veya mail gönderilmeyecek. Atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ayrılışı gerçekleştirmeyen personelin ataması, bu sürenin sonunda iptal edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI

Sağlık Bakanlığı il içi tayin sonuçları, başvuru yapılan ilin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Tek bir ekranda sorgulama işlemi yapılmazken örneğin İstanbul ili için başvuru yapan adaylar sonuçlarına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

Sağlık Bakanlığı il içi tayin atama sonuçları 2026 Kasım ayı: İstanbul, İzmir, Ankara Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl İçi Tayin Sonuçları İçin Tıklayınız

Sağlık Bakanlığı Ankara İl İçi Tayin Sonuçları İçin Tıklayınız

Sağlık Bakanlığı İzmir İl İçi Tayin Sonuçları İçin Tıklayınız

Sağlık Bakanlığı Antalya İl İçi Tayin Sonuçları İçin Tıklayınız

Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl İçi Tayin Sonuçları İçin Tıklayınız

SAĞLIK BAKANLIĞI İL İÇİ TAYİN BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

İl içi yer değiştirme kapsamında başvuran personelin yerleştirme işlemleri, 01.07.2026 tarihine göre hesaplanan ve EKİP sisteminde yer alan hizmet puanları esas alınarak ilan edilen takvim çerçevesinde değerlendiriliyor.

İlan edilen münhal kadroya başvuran personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süreleri esas alınacaktır.

Hizmet puanı ve hizmet sürelerinin de eşit olması halinde, eşit puan ve hizmet süresine sahip personel arasında kura çekilmek suretiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı il içi tayin atama sonuçları 2026 Kasım ayı: İstanbul, İzmir, Ankara Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları açıklandı mı?

ATAMASI YAPILAN ADAYLAR DİKKAT

Bu işlem sonucunda yerleştirilerek ataması yapılan personelin ayrılışları, atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ayrılışını gerçekleştirmeyen personelin ataması, bu sürenin sonunda iptal edilecektir.
 

Sağlık Bakanlığı il içi tayin atama sonuçları 2026 Kasım ayı: İstanbul, İzmir, Ankara Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları açıklandı mı?

Bu işlem sonucunda yerleştirilerek ataması yapılan personelin ayrılışları, atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ayrılışını gerçekleştirmeyen personelin ataması, bu sürenin sonunda iptal edilecektir.

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