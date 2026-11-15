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Engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kırıp yoluna devam etti

Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde dün gece saat 23.30 sıralarında kameralara yansıyan olayda cadde üzerinde kaldırımdaki engelli geçişini tamamen kapatacak şekilde park edilen bir minibüsün yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, aracın yan aynasını tek hamlede kırarak parçaladı. Aynaya zarar verdikten sonra arkasına bile bakmadan, hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlılıkla yürüyerek olay yerinden uzaklaşan şüphelinin o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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