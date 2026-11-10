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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:18
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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile otomobil satın alması için yeni fiyat sınırı belli oldu. Muafiyet kapsamındaki araçların üst fiyat limiti 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükselirken Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai modellerinin normal ve ÖTV'siz satış fiyatları da belli oldu.

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

Engelli bireylerin otomobil satın alırken yararlandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde yeni kriterler belirlendi. Hatırlanacağı üzere 2025 yılında muafiyet kapsamındaki otomobiller için en az yüzde 40 yerlilik oranı şartı getirilmişti. 2027 yılı için araçların vergiler dahil satış fiyatına yönelik üst limit de güncellendi.

Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai gibi markaların belirli modelleri engelli bireyler için öne çıkan seçenekler arasında yer aldı.

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

ÖTV MUAFİYETİNDE YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI

2025 yılında güncellenen uygulamayla araçların en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması zorunlu hale geldi.

Bu bağlamda engelli bireyler, otomobil satın alırken yalnızca fiyata değil Türkiye'de üretilip üretilmediğine de dikkat etmek zorunda kalacak.

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLARDA ÜST FİYAT LİMİTİ 3 MİLYON 673 BİN 706 TL OLDU

ÖTV muafiyetiyle satın alınacak otomobillerin fiyat sınırı yeniden belirlendi. Önümüzdeki yıl için üst fiyat limiti 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükseltildi.

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

Belirlenen sınır otomobilin vergiler dahil satış fiyatını kapsıyor. Ancak fiyat kriterinin karşılanması tek başına yeterli değil. Satın alınacak aracın aynı zamanda en az yüzde 40 yerli üretim şartını da karşılaması gerekiyor.

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

ARACI İSTEDİĞİNİZ ZAMAN SATAMIYORSUNUZ

Araçların satış ve devir işlemlerinde de belirli yasal kısıtlamalar uygulanıyor. Belirlenen süre tamamlanmadan otomobilin başka bir kişiye satılması veya devredilmesi halinde satın alma sırasında tahsil edilmeyen ÖTV tutarı geriye dönük olarak araç sahibinden talep ediliyor.

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

FİAT ÖTV MUAFİYETLİ EGEA VE EGEA CROSS FİYATLARI

ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek modeller arasında Fiat Egea ailesi de yer alıyor. Markanın fiyat listesinde Egea sedan ve Egea Cross modellerinin farklı donanım seçenekleri bulunuyor.

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

Fiat modellerinin normal liste fiyatları ile ÖTV muafiyetli satış fiyatları şöyle:

Model / DonanımNormal liste fiyatıÖTV muafiyetli fiyat
Egea Easy 1.6 dizel manuel1.499.900 TL820.500 TL
Egea Easy 1.6 dizel otomatik1.850.900 TL1.020.500 TL
Egea Urban 1.6 dizel manuel1.519.900 TL860.500 TL
Egea Urban 1.6 dizel otomatik1.920.900 TL1.059.400 TL
Egea Lounge 1.6 dizel manuel1.589.900 TL900.500 TL
Egea Lounge 1.6 dizel otomatik1.990.900 TL1.098.300 TL
Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik1.890.900 TL1.042.700 TL
Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik1.962.900 TL1.082.700 TL
Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik1.999.900 TL1.103.300 TL

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

TOYOTA COROLLA VE C-HR MODELLERİNİN ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI

Toyota'nın normal liste fiyatları ve ÖTV muafiyetli satış fiyatları şu şekilde:

Model / DonanımNormal liste fiyatıÖTV muafiyetli fiyat
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S1.965.000 TL1.097.006 TL
Corolla 1.5 Dream Multidrive S2.150.000 TL1.199.784 TL
Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S2.275.000 TL1.269.228 TL
Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S2.335.000 TL1.302.562 TL
Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S2.630.000 TL1.389.901 TL
Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT2.968.000 TL1.429.199 TL
Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT2.540.000 TL1.500.963 TL
Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT2.775.000 TL1.549.056 TL
C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT2.290.000 TL1.353.905 TL
C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT2.873.000 TL1.603.500 TL

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

RENAULT CLİO, DUSTER, MEGANE VE BOREAL SEÇENEKLERİ

Renault modellerinin normal ve ÖTV muafiyetli fiyatları şöyle:

Model / DonanımNormal liste fiyatıÖTV muafiyetli fiyat
Clio evolution plus TCe EDC 115 hp1.830.000 TL1.176.429 TL
Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp2.035.000 TL1.281.296 TL

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

Duster evolution Eco-G 120 hp1.865.000 TL1.198.929 TL
Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp2.050.000 TL1.290.741 TL
Duster evolution hybrid 4x4 150 hp2.850.000 TL1.425.000 TL
Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp2.200.000 TL1.385.185 TL
Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp2.725.000 TL1.362.500 TL
Duster techno hybrid 4x4 150 hp2.920.000 TL1.440.000 TL

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

Megane Touch 1.3 TCe 140 bg1.841.000 TL1.183.500 TL
Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg2.199.000 TL1.384.000 TL
Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg2.349.000 TL1.479.000 TL
Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.699.000 TL1.633.605 TL

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp2.269.000 TL1.428.630 TL
Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp2.760.000 TL1.670.526 TL

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

HYUNDAİ İ20 VE ELEKTRİKLİ IONIQ 3 MODELLERİ DE LİSTEDE

Hyundai'nin normal liste fiyatları ile ÖTV muafiyetli satış fiyatları şöyle:

 Normal liste fiyatıÖTV muafiyetli fiyat
i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump1.575.000 TL1.012.500 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Jump1.759.000 TL1.130.786 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Style1.780.666 TL1.144.714 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Elite1.898.165 TL1.220.249 TL

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Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

IONIQ 3 107,8 kW Standart menzil Select1.799.000 TL1.499.167 TL
IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Trend2.099.000 TL1.749.167 TL
IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Trend + Vision Roof2.149.000 TL1.790.833 TL
IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Prime2.249.000 TL1.874.167 TL
IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Prime + Vision Roof2.349.000 TL1.957.500 TL

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