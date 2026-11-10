Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

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İstanbul
Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile otomobil satın alması için yeni fiyat sınırı belli oldu. Muafiyet kapsamındaki araçların üst fiyat limiti 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükselirken Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai modellerinin normal ve ÖTV'siz satış fiyatları da belli oldu.
Engelli bireylerin otomobil satın alırken yararlandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde yeni kriterler belirlendi. Hatırlanacağı üzere 2025 yılında muafiyet kapsamındaki otomobiller için en az yüzde 40 yerlilik oranı şartı getirilmişti. 2027 yılı için araçların vergiler dahil satış fiyatına yönelik üst limit de güncellendi.
Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai gibi markaların belirli modelleri engelli bireyler için öne çıkan seçenekler arasında yer aldı.
2025 yılında güncellenen uygulamayla araçların en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması zorunlu hale geldi.
Bu bağlamda engelli bireyler, otomobil satın alırken yalnızca fiyata değil Türkiye'de üretilip üretilmediğine de dikkat etmek zorunda kalacak.
ÖTV muafiyetiyle satın alınacak otomobillerin fiyat sınırı yeniden belirlendi. Önümüzdeki yıl için üst fiyat limiti 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükseltildi.
Belirlenen sınır otomobilin vergiler dahil satış fiyatını kapsıyor. Ancak fiyat kriterinin karşılanması tek başına yeterli değil. Satın alınacak aracın aynı zamanda en az yüzde 40 yerli üretim şartını da karşılaması gerekiyor.
Araçların satış ve devir işlemlerinde de belirli yasal kısıtlamalar uygulanıyor. Belirlenen süre tamamlanmadan otomobilin başka bir kişiye satılması veya devredilmesi halinde satın alma sırasında tahsil edilmeyen ÖTV tutarı geriye dönük olarak araç sahibinden talep ediliyor.
ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek modeller arasında Fiat Egea ailesi de yer alıyor. Markanın fiyat listesinde Egea sedan ve Egea Cross modellerinin farklı donanım seçenekleri bulunuyor.
Fiat modellerinin normal liste fiyatları ile ÖTV muafiyetli satış fiyatları şöyle:
|Model / Donanım
|Normal liste fiyatı
|ÖTV muafiyetli fiyat
|Egea Easy 1.6 dizel manuel
|1.499.900 TL
|820.500 TL
|Egea Easy 1.6 dizel otomatik
|1.850.900 TL
|1.020.500 TL
|Egea Urban 1.6 dizel manuel
|1.519.900 TL
|860.500 TL
|Egea Urban 1.6 dizel otomatik
|1.920.900 TL
|1.059.400 TL
|Egea Lounge 1.6 dizel manuel
|1.589.900 TL
|900.500 TL
|Egea Lounge 1.6 dizel otomatik
|1.990.900 TL
|1.098.300 TL
|Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik
|1.890.900 TL
|1.042.700 TL
|Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik
|1.962.900 TL
|1.082.700 TL
|Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik
|1.999.900 TL
|1.103.300 TL
Toyota'nın normal liste fiyatları ve ÖTV muafiyetli satış fiyatları şu şekilde:
|Model / Donanım
|Normal liste fiyatı
|ÖTV muafiyetli fiyat
|Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
|1.965.000 TL
|1.097.006 TL
|Corolla 1.5 Dream Multidrive S
|2.150.000 TL
|1.199.784 TL
|Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|2.275.000 TL
|1.269.228 TL
|Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|2.335.000 TL
|1.302.562 TL
|Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|2.630.000 TL
|1.389.901 TL
|Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT
|2.968.000 TL
|1.429.199 TL
|Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
|2.540.000 TL
|1.500.963 TL
|Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|2.775.000 TL
|1.549.056 TL
|C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.290.000 TL
|1.353.905 TL
|C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT
|2.873.000 TL
|1.603.500 TL
Renault modellerinin normal ve ÖTV muafiyetli fiyatları şöyle:
|Model / Donanım
|Normal liste fiyatı
|ÖTV muafiyetli fiyat
|Clio evolution plus TCe EDC 115 hp
|1.830.000 TL
|1.176.429 TL
|Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp
|2.035.000 TL
|1.281.296 TL
Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.198.929 TL Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.050.000 TL 1.290.741 TL Duster evolution hybrid 4x4 150 hp 2.850.000 TL 1.425.000 TL Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.200.000 TL 1.385.185 TL Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL 1.362.500 TL Duster techno hybrid 4x4 150 hp 2.920.000 TL 1.440.000 TL Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.183.500 TL Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL 1.384.000 TL Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.479.000 TL Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.633.605 TL Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.269.000 TL 1.428.630 TL Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.760.000 TL 1.670.526 TL
Hyundai'nin normal liste fiyatları ile ÖTV muafiyetli satış fiyatları şöyle:
|Normal liste fiyatı
|ÖTV muafiyetli fiyat
|i20 1.0 T-GDI 90PS MT Jump
|1.575.000 TL
|1.012.500 TL
|i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Jump
|1.759.000 TL
|1.130.786 TL
|i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Style
|1.780.666 TL
|1.144.714 TL
|i20 1.0 T-GDI 90PS DCT Elite
|1.898.165 TL
|1.220.249 TL
IONIQ 3 107,8 kW Standart menzil Select 1.799.000 TL 1.499.167 TL IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Trend 2.099.000 TL 1.749.167 TL IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Trend + Vision Roof 2.149.000 TL 1.790.833 TL IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Prime 2.249.000 TL 1.874.167 TL IONIQ 3 99,5 kW Uzun menzil Prime + Vision Roof 2.349.000 TL 1.957.500 TL