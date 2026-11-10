Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2027! ÖTV muafiyetli Fiat, Toyota, Renault, Hyundai modelleri belli oldu

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile otomobil satın alması için yeni fiyat sınırı belli oldu. Muafiyet kapsamındaki araçların üst fiyat limiti 3 milyon 673 bin 706 TL'ye yükselirken Fiat, Toyota, Renault ve Hyundai modellerinin normal ve ÖTV'siz satış fiyatları da belli oldu.