Manavgat’ta film gibi pusu! Telefonla konuşmak için durdu, kar maskeli 2 şahıs kurşun yağdırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Zeytinlik mevkiinde aracı ile seyir halindeki A.E.K. telefon görüşmesi yapmak için aracını yolun kenarına çekti. Aracını park ederek telefonla görüşen A.E.K.'nin yanına motosikletle yüzleri kar maskeli 2 şahıs gelerek araçtan inmesini söyledi. Yüzleri kapalı 2 şahıstan şüphelenen A.E.K. araçtan inmek yerine geri geri hızla giderek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Fakat, kar maskeli 2 şahıs, kaçmaya çalışan A.E.K.'nın aracına arkadan ateş açtı. Kurşunların hedefi olan A.E.K.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) 30 ev ve iş yerinden 72 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli şahısların kimliği tespit etti. Ardından gerçekleştirilen operasyon ile 2 şüpheli yakalandı.