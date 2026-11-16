Bu yolda sonbahar manzarasına doyum olmuyor: Gören dönüp bir daha bakıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsun-Ankara kara yolu ve Vezirköprü ilçesi, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlara büründü.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ağaç yapraklarının renk değiştirdiği Samsun'da, sonbaharın izleri doğanın farklı noktalarında kendini gösterdi. Samsun-Ankara kara yolu boyunca uzanan ağaçların oluşturduğu renk geçişleri, güzergâhı kullananların dikkatini çekti.
Vezirköprü ilçesinin farklı noktalarında da sonbaharın renkleri etkisini gösterdi. Yeşil alanların sarı, turuncu ve kızıl tonlarla buluştuğu bölgede, doğanın mevsimsel değişimi havadan görüntülere de yansıdı.