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Bu yolda sonbahar manzarasına doyum olmuyor: Gören dönüp bir daha bakıyor

- ve ilçesi, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlara büründü.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ağaç yapraklarının renk değiştirdiği Samsun'da, sonbaharın izleri doğanın farklı noktalarında kendini gösterdi. Samsun-Ankara kara yolu boyunca uzanan ağaçların oluşturduğu renk geçişleri, güzergâhı kullananların dikkatini çekti.

Vezirköprü ilçesinin farklı noktalarında da sonbaharın renkleri etkisini gösterdi. Yeşil alanların sarı, turuncu ve kızıl tonlarla buluştuğu bölgede, doğanın mevsimsel değişimi havadan görüntülere de yansıdı.

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