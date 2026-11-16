Altın için alarm zilleri çalıyor! Dev bankadan bir ayda ikinci revize rakam geldi

GOLDMAN SACHS'TAN PEŞ PEŞE HAMLE

Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Goldman Sachs'ın fiyat tahminlerinde yaptığı yeni aşağı yönlü revizyon oldu. Banka, 2027 yıl sonu ons altın tahminini 4.800 dolardan 4.650 dolara çekti. Böylece Goldman, yaklaşık bir ay içinde ikinci defa tahminini aşağı yönlü güncellemiş oldu.