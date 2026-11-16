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Edirne’de feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti

Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyünde M.D. isimli şahsın kullandığı işçi servisi, tali yoldan ana yola çıkan İsmail Çiftçi’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Çiftçi ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Münire Çiftçi hayatını kaybetti. İşçi servisi sürücüsü M.D. ile serviste yolcu olarak bulunan Z.A., V.G., A.Ç. ve Ş.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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