Denizli'de feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti

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İstanbul
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kaza, karı kocayı hayattan kopardı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Karakurt-Karateke yolunda önünde ilerleyen Mustafa Yenitürk'ün kullandığı 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Yenitürk ile eşi Nurcan Yenitürk savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aralarında otomobil sürücüsünün de bulunduğu 6 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yenitürk çifti müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.