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3. Sayfa
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 05:57
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 05:57

Denizli'de feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti

Denizli'de seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen traktörün römorkuna çarptı. Kazada traktör sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Denizli'de feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 05:57
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 05:57

'nin ilçesinde ile traktörün çarpıştığı kaza, karı kocayı hayattan kopardı.

HABERİN ÖZETİ

Denizli'de feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Denizli'nin Honaz ilçesinde bir otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Karakurt-Karateke yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin, Mustafa Yenitürk idaresindeki 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna çarpmasıyla gerçekleşti.
Ağır yaralanan traktör sürücüsü Mustafa Yenitürk ve eşi Nurcan Yenitürk, kaldırıldıkları Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsünün de aralarında bulunduğu 6 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Karakurt-Karateke yolunda önünde ilerleyen Mustafa Yenitürk'ün kullandığı 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsü Yenitürk ile eşi Nurcan Yenitürk savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI ÇİFT KURTARILAMADI

Aralarında otomobil sürücüsünün de bulunduğu 6 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yenitürk çifti müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Denizli
#Traktör
#Otomobil
#honaz
#Nurcan Yenitürk
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