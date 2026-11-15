Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan ve alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.