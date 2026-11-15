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3. Sayfa
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
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GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 02:42
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GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 02:42

Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü. Yanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 02:42
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 02:42

'nın ilçesinde elektrik direğine çarpan ve alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 EC 618 plakalı , Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü, 5 yaralı

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

 

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#muğla
#kaza
#Fethiye
#Otomobil
#elektrik direği
#3. Sayfa
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