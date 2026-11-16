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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 00:07
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GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 00:07

Nevşehir’de feci kaza: Ata çarpan yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Nevşehir’de Kayseri-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün aniden yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen kazada yedek şoför Abdullah Gül hayatını kaybetti. Kazada otobüs şoförü O.A. ve 1 yolcu yaralanırken, çarpan at ise telef oldu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 00:07

- yolu Ürgüp Sarıhıdır kavşağında, Ulaşlı ve Çökek köyleri yakınlarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Kayseri’den İzmir’e gitmekte olan Yeni Aksaray Turizm firmasına ait 07 BYG 317 plakalı yolcu otobüsü, Nevşehir istikametine seyir halindeyken Sarıhıdır kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan ata çarptı. 

Nevşehir’de feci kaza: Ata çarpan yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

YEDEK ŞÖFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle at telef olurken, otobüs şoförü O.A., yedek şoför ve 1 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yedek şoför Abdullah Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüs şoförü O.A. ile yolcunun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Nevşehir’de feci kaza: Ata çarpan yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir’de feci kaza: Ata çarpan yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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