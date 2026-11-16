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Yaşam
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:12

Tesisatçıdan mide bulandıran tuzak! Ev sahibi tavandaki deliği görünce şoke oldu: Sonu cezaevinde bitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir eve tamirata giden usta, banyo tavanına delik açarak görüntü kaydı alan cep telefonu yerleştirdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan tesisatçı, suçunu itiraf ederek tutuklandı.

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Editor
 Özge Sönmez
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Tesisatçıdan mide bulandıran tuzak! Ev sahibi tavandaki deliği görünce şoke oldu: Sonu cezaevinde bitti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:12

ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşanan olay mide bulandırdı. Banyonun asma tavanından su geldiğini gören aile, bir tesisatçı ile görüştü. Tesisatçı öğlen saatlerinde eve gelerek tamiratı yaptı fakat ailenin fark ettiği detay şaşkına çevirdi. 

BANYO TAVANINA TELEFON BIRAKMIŞ 

Tesisat ustasının ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanın içini kontrol eden aile, asma tavan içerisine görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu buldu.

ÖNCE 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ, SONRA İTİRAF ETTİ 

Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olurken, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dairede oranım işlemini yapan tesisatçı A.K. ile görüştü. Emniyetteki ifadesinde ilk önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyo içerisini gösterecek ve görüntü kaydı yapacak şekilde yerleştirdiğini belirtti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

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#A.k.
#Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü
#Sulh Ceza Hakimliğince
#Yaşam
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