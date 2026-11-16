Tesisatçıdan mide bulandıran tuzak! Ev sahibi tavandaki deliği görünce şoke oldu: Sonu cezaevinde bitti

Manavgat ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşanan olay mide bulandırdı. Banyonun asma tavanından su geldiğini gören aile, bir tesisatçı ile görüştü. Tesisatçı öğlen saatlerinde eve gelerek tamiratı yaptı fakat ailenin fark ettiği detay şaşkına çevirdi.

BANYO TAVANINA TELEFON BIRAKMIŞ

Tesisat ustasının ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanın içini kontrol eden aile, asma tavan içerisine görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu buldu.

ÖNCE 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ, SONRA İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olurken, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dairede oranım işlemini yapan tesisatçı A.K. ile görüştü. Emniyetteki ifadesinde ilk önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyo içerisini gösterecek ve görüntü kaydı yapacak şekilde yerleştirdiğini belirtti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.