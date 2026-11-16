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Esenyurt’ta trafik magandası dehşet saçtı! Tartıştığı kuryeyi otomobille sıkıştırıp kaza yaptırdı

’un ilçesinde bir işletmede olarak çalışan Fethullah Sönmez sipariş götürmeye gittiği esnada trafikte tehlikeli hareketler yaptığını öne sürdüğü sürücü ile tartıştı. Tartışmanın ardından sürücü, otomobili ile motosikletli Fethullah Sönmez’i sıkıştırarak park halindeki araçlara çarpmasına neden oldu. Yaşanan olayda Sönmez hafif yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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