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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:56

Fenerbahçe'de Kim Min Jae bombası! Bayern Münih bonservisini belirledi

Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, eski yıldızı Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman devinde yeterince süre bulamayan Güney Koreli stoperin de sarı-lacivertli formaya dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Bayern Münih'in masaya koyduğu rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de Kim Min Jae bombası! Bayern Münih bonservisini belirledi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:56

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren , ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına hız verdi. Özellikle stoper rotasyonunda yaşanan sıkıntıları çözmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, savunma hattını üst düzey bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Kim Min Jae bombası! Bayern Münih bonservisini belirledi

LİSTENİN İLK SIRASINDA KIM MIN-JAE VAR

Yönetimin ve teknik heyetin transfer listesinin en tepesinde ise taraftarın sevgilisi olan eski yıldız Kim Min-Jae yer alıyor. 'te bu sezon beklediği süreleri alamadığı için mutsuz olduğu bilinen tecrübeli savunmacı, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve eski kulübü Fenerbahçe'ye geri dönmeye olumlu yaklaşıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min Jae bombası! Bayern Münih bonservisini belirledi

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Stoper bölgesindeki acil ihtiyacı nedeniyle bu transferde oldukça istekli ve öne çıkan adaylardan biri olan Fenerbahçe'nin işi ise kolay değil. Güney Koreli yıldızla sarı-lacivertlilerin yanı sıra Premier Lig'den , , Aston Villa ve Serie A devi Milan da yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'de Kim Min Jae bombası! Bayern Münih bonservisini belirledi

İŞTE BAYERN MÜNİH'İN İSTEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ

İddialara göre; Alman devi Bayern Münih, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 30 yaşındaki stoperi elden çıkarmak için 25 ila 30 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep ediyor. Yıldız oyuncunun dönüşe yeşil ışık yakmasının ardından, transferin resmiyet kazanması için kulüpler arasında yürütülecek bonservis pazarlıklarının belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Kim Min Jae bombası! Bayern Münih bonservisini belirledi

3 MİLYONA GELİP 19 MİLYONA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Çin ekibi Beijing Guoan'dan yalnızca 3 milyon Euro bedelle transfer ettiği Kim Min-Jae, gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve 2022 yazında 19 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu. 

Fenerbahçe'de Kim Min Jae bombası! Bayern Münih bonservisini belirledi

İtalya'da da şampiyonluk yaşayan başarılı stoper, 2023 yılında ise tam 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e imza atmıştı. Alman ekibinin formasıyla bugüne kadar toplam 126 resmi müsabakaya çıkan Güney Koreli oyuncu, bu sezon ise sadece 10 maçta şans bulabildi.

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