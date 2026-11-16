Fenerbahçe'de Kim Min Jae bombası! Bayern Münih bonservisini belirledi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına hız verdi. Özellikle stoper rotasyonunda yaşanan sıkıntıları çözmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, savunma hattını üst düzey bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.

LİSTENİN İLK SIRASINDA KIM MIN-JAE VAR

Yönetimin ve teknik heyetin transfer listesinin en tepesinde ise taraftarın sevgilisi olan eski yıldız Kim Min-Jae yer alıyor. Bayern Münih'te bu sezon beklediği süreleri alamadığı için mutsuz olduğu bilinen tecrübeli savunmacı, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve eski kulübü Fenerbahçe'ye geri dönmeye olumlu yaklaşıyor.

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Stoper bölgesindeki acil ihtiyacı nedeniyle bu transferde oldukça istekli ve öne çıkan adaylardan biri olan Fenerbahçe'nin işi ise kolay değil. Güney Koreli yıldızla sarı-lacivertlilerin yanı sıra Premier Lig'den Tottenham, Arsenal, Aston Villa ve Serie A devi Milan da yakından ilgileniyor.

İŞTE BAYERN MÜNİH'İN İSTEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ

İddialara göre; Alman devi Bayern Münih, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 30 yaşındaki stoperi elden çıkarmak için 25 ila 30 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep ediyor. Yıldız oyuncunun dönüşe yeşil ışık yakmasının ardından, transferin resmiyet kazanması için kulüpler arasında yürütülecek bonservis pazarlıklarının belirleyici olacağı ifade ediliyor.

3 MİLYONA GELİP 19 MİLYONA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Çin ekibi Beijing Guoan'dan yalnızca 3 milyon Euro bedelle transfer ettiği Kim Min-Jae, gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve 2022 yazında 19 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu.

İtalya'da da şampiyonluk yaşayan başarılı stoper, 2023 yılında ise tam 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e imza atmıştı. Alman ekibinin formasıyla bugüne kadar toplam 126 resmi müsabakaya çıkan Güney Koreli oyuncu, bu sezon ise sadece 10 maçta şans bulabildi.