Beşiktaş'ta yılın transferine yeşil ışık! Juventus'a ayrılık kararını bildirdi

Ara transfer döneminde kadrosunu hareketlendirmeyi planlayan Beşiktaş cephesinde sıcak saatler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, rotasını yeniden İtalya'ya çevirirken, uzun süredir listede yer alan isimden sürpriz bir haber geldi.

JUVENTUS'A AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Koha'da yer alan son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın transfer listesinin başında yer alan Edon Zhegrova'nın Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Serie A devinde artan forma rekabeti nedeniyle düzenli olarak ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Kosovalı yıldızın, daha fazla süre alabileceği ve kariyerine istikrarlı devam edebileceği bir kulübe gitmek istediği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun bu talebini doğrudan Juventus yönetimine ilettiği ve takımdan ayrılmak istediğini resmen bildirdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE GÜÇLÜ RAKİPLER VAR

Siyah-beyazlıların transferdeki en büyük avantajı oyuncunun ayrılma isteği olsa da, tecrübeli kanat oyuncusunun peşinde başka dev kulüpler de bulunuyor. Haberde aktarılan detaylara göre; Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Kosovalı yıldızı kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarış yürütüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Juventus ile mevcut sözleşmesi 2030 yazına kadar devam eden Edon Zhegrova'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. İtalyan deviyle bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada süre bulan ve toplamda 249 dakika sahada kalan başarılı futbolcu; bu kısıtlı süreye rağmen 2 gol ve 2 asist üreterek kalitesini ve skor katkısını net bir şekilde kanıtladı.

Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun ayrılık kararının ardından önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüyle resmi temasları sıkılaştırması bekleniyor.