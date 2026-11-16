Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:16

Beşiktaş'ta yılın transferine yeşil ışık! Juventus'a ayrılık kararını bildirdi

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'a, transfer operasyonunda büyük bir müjde geldi. Siyah-beyazlıların sağ kanat takviyesi için yeniden gündemine aldığı dünya yıldızından ayrılık kararı çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Beşiktaş'ta yılın transferine yeşil ışık! Juventus'a ayrılık kararını bildirdi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:16

Ara transfer döneminde kadrosunu hareketlendirmeyi planlayan cephesinde sıcak saatler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, rotasını yeniden İtalya'ya çevirirken, uzun süredir listede yer alan isimden sürpriz bir haber geldi.

Beşiktaş'ta yılın transferine yeşil ışık! Juventus'a ayrılık kararını bildirdi

JUVENTUS'A AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Koha'da yer alan son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın transfer listesinin başında yer alan Edon Zhegrova'nın 'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Beşiktaş'ta yılın transferine yeşil ışık! Juventus'a ayrılık kararını bildirdi

Serie A devinde artan forma rekabeti nedeniyle düzenli olarak ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Kosovalı yıldızın, daha fazla süre alabileceği ve kariyerine istikrarlı devam edebileceği bir kulübe gitmek istediği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun bu talebini doğrudan Juventus yönetimine ilettiği ve takımdan ayrılmak istediğini resmen bildirdiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta yılın transferine yeşil ışık! Juventus'a ayrılık kararını bildirdi

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE GÜÇLÜ RAKİPLER VAR

Siyah-beyazlıların transferdeki en büyük avantajı oyuncunun ayrılma isteği olsa da, tecrübeli kanat oyuncusunun peşinde başka dev kulüpler de bulunuyor. Haberde aktarılan detaylara göre; Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan temsilcisi ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden , Kosovalı yıldızı kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarış yürütüyor.

Beşiktaş'ta yılın transferine yeşil ışık! Juventus'a ayrılık kararını bildirdi

BU SEZONKİ PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Juventus ile mevcut sözleşmesi 2030 yazına kadar devam eden Edon Zhegrova'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. İtalyan deviyle bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada süre bulan ve toplamda 249 dakika sahada kalan başarılı futbolcu; bu kısıtlı süreye rağmen 2 gol ve 2 asist üreterek kalitesini ve skor katkısını net bir şekilde kanıtladı.

Beşiktaş'ta yılın transferine yeşil ışık! Juventus'a ayrılık kararını bildirdi

Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun ayrılık kararının ardından önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüyle resmi temasları sıkılaştırması bekleniyor.

Beşiktaş'ta yılın transferine yeşil ışık! Juventus'a ayrılık kararını bildirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Kim Min Jae bombası! Bayern Münih bonservisini belirledi
Galatasaray’da transfer operasyonu: Fenerbahçe’nin yıldızı dahil 3 isme kanca!
Galatasaray'da ayrılık: Gabriel Sara gidiyor, Juventus'un yıldızı geliyor!
ETİKETLER
#Beşiktaş
#juventus
#Futbol
#Monaco
#al ıttihad
#Edon Zhegrova
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.