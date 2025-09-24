CHP'li başkandan işe alımlarda partili kayırmacılığı itirafı: 'İşe alınanların yüzde 80'i CHP ailesinden'

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyedeki işçi alımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köse, işe alınan personelin büyük bölümünün CHP'lilerden veya CHP referansıyla seçildiğini söyledi

PARTİ YÖNETİMİYLE BİRLİKTE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ

Partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Köse, "Belediye yönetimi olarak parti yönetimiyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışacağımız arkadaşlarla da uyum içinde olmak istiyoruz. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi olmasa Giresun Belediye Başkanı olamazdım. Bunun altını çizelim" dedi.

"İŞE ALINANLARIN YÜZDE 75-80'İ CHP AİLESİNDEN"

Köse, işe alınan personellerle ilgili ise, "İşe almış olduğumuz personellerin yüzde 75-80'i CHP ailesinden veya CHP referansıyla gelmektedir. İl ve ilçe başkanından yönlendirilip gelenler vardır. Bunun dışında aldıklarımız ise hemşeri derneklerinden birkaç kişi olmuştur. Çünkü seçim döneminde tekrar bu derneklerin kapısına gideceğiz. Adaylarımız da rahatlıkla bu kapılara gidebilsin diye bu tercihleri yaptık" dedi.