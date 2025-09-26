Gürsel Tekin kalacak mı, gidecek mi? CHP İstanbul İl Başkanlığı için karar verildi

2 Eylül'de CHP'nin İstanbul Kongresi iptal edilerek Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı. Verilen kararın ardından Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanı oldu. CHP ise 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin itiraz da bulunmuştu.

GÜRSEL TEKİN KALACAK MI, GİDECEK Mİ?

Mahkemede yaptığı değerlendirme sonucunda CHP’nin 'ihtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma başladı. Verilecek kararla Gürsel Tekin'in akıbeti belli oldu.

Özgür Çelik hakkındaki tedbir kararına devam kararı verildi. CHP’li Avukatların çağrı heyetinin görevine son verilmesi talebi reddedildi. Gürsel Tekin ve ekibi görevine devam edecek.

''SAVUNMA YAPACAĞIM''

Gürsel Tekin sosyal medyada şu açıklamaları yaptı:

Bugün saat 13.00’te, benim ve onlarca arkadaşımın üyeliğine tedbir kararı konulması nedeniyle bir savunma gerçekleştireceğim.

Bu sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuna yansıtılması adına başta NOW TV, Halk TV, Sözcü TV olmak üzere tüm bağımsız medya kuruluşlarını özellikle davet ediyorum.

Adaletin ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla kamuoyunun desteğini bekliyoruz.

https://x.com/gurseltekin34/status/1971484120367702334