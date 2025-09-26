Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gürsel Tekin kalacak mı, gidecek mi? CHP İstanbul İl Başkanlığı için karar verildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, CHP’nin İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin ve çağrı heyetine yapılan itiraza ilişkin davanın duruşmasında karar belli oldu. Verilen kararla birlikte Gürsel Tekin'in görev durumu belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gürsel Tekin kalacak mı, gidecek mi? CHP İstanbul İl Başkanlığı için karar verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 11:07

2 Eylül'de 'nin İstanbul Kongresi iptal edilerek ve mevcut yönetim görevden alındı. Verilen kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanı oldu. CHP ise 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin itiraz da bulunmuştu.

Gürsel Tekin kalacak mı, gidecek mi? CHP İstanbul İl Başkanlığı için karar verildi

GÜRSEL TEKİN KALACAK MI, GİDECEK Mİ?

Mahkemede yaptığı değerlendirme sonucunda CHP’nin 'ihtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma başladı. Verilecek kararla Gürsel Tekin'in akıbeti belli oldu.

Özgür Çelik hakkındaki tedbir kararına devam kararı verildi. CHP’li Avukatların çağrı heyetinin görevine son verilmesi talebi reddedildi. Gürsel Tekin ve ekibi görevine devam edecek.

''SAVUNMA YAPACAĞIM''

Gürsel Tekin sosyal medyada şu açıklamaları yaptı:

Bugün saat 13.00’te, benim ve onlarca arkadaşımın üyeliğine tedbir kararı konulması nedeniyle bir savunma gerçekleştireceğim.

Bu sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuna yansıtılması adına başta NOW TV, Halk TV, Sözcü TV olmak üzere tüm bağımsız medya kuruluşlarını özellikle davet ediyorum.

Adaletin ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla kamuoyunun desteğini bekliyoruz.

https://x.com/gurseltekin34/status/1971484120367702334

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'li seçmene soruldu: Gürsel Tekin mi, Özgür Çelik mi? Aradaki fark dikkat çekti
Gürsel Tekin: Yargı görevi bırak derse seviniriz
ETİKETLER
#chp
#gürsel tekin
#özgür çelik
#İstanbul Kongresi
#Ihtiyati Tedbir
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.