Gürsel Tekin: Yargı görevi bırak derse seviniriz

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin, kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sorunu çözmek için hareket ettiklerinin altını çizen Tekin, "Tedbir kalktığında biz bırakırız. Görevimizi yargı verdi. Yargı görevi bırak derse seviniriz" ifadelerini kullandı.

"TEDBİR KALKTIĞINDA BİZ BIRAKIRIZ"

Tekin'in konuşmasından satır başları:

"Biz sorunu çözmek istiyoruz. Tedbir kalktığında biz bırakırız. Görevimizi yargı verdi. Yargı görevi bırak derse seviniriz. Yalan haberlerle bizi hedef alıyorlar.

"KONGRE TARTIŞMASININ İÇİNE GİRMİYORUM"

(CHP İstanbul İl Kongresi) Kongre tartışmasının içine girmiyorum ve hiç girmedi. Yargının alacağı her türlü karar tabi ki bizi bağlayacaktır. Bugün yapılan kongreyle ilgili herhangi bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun.

"FARKLI ADIMLARIM OLMAYACAK AMA FARKLI SÖYLEMLERİM OLACAK"

(Siyasi hayatı) Farklı adımlarım olmayacak ama farklı söylemlerim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mazisine uygun, tarihine uygun ve aynı zaman fabrika ayarlarına dönmesi konusunda bir gayret sarf edeceğiz"