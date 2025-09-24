Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Gürsel Tekin: Yargı görevi bırak derse seviniriz

Son dakika haberi: Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Tekin, "Biz sorunu çözmek istiyoruz. Tedbir kalktığında biz bırakırız. Yargı görevi bırak derse seviniriz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gürsel Tekin: Yargı görevi bırak derse seviniriz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 16:47

İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan , kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sorunu çözmek için hareket ettiklerinin altını çizen Tekin, "Tedbir kalktığında biz bırakırız. Görevimizi yargı verdi. Yargı görevi bırak derse seviniriz" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin: Yargı görevi bırak derse seviniriz

"TEDBİR KALKTIĞINDA BİZ BIRAKIRIZ"

Tekin'in konuşmasından satır başları:

"Biz sorunu çözmek istiyoruz. Tedbir kalktığında biz bırakırız. Görevimizi yargı verdi. Yargı görevi bırak derse seviniriz. Yalan haberlerle bizi hedef alıyorlar.

"KONGRE TARTIŞMASININ İÇİNE GİRMİYORUM"

(CHP İstanbul İl Kongresi) tartışmasının içine girmiyorum ve hiç girmedi. Yargının alacağı her türlü karar tabi ki bizi bağlayacaktır. Bugün yapılan kongreyle ilgili herhangi bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun.

Gürsel Tekin: Yargı görevi bırak derse seviniriz

"FARKLI ADIMLARIM OLMAYACAK AMA FARKLI SÖYLEMLERİM OLACAK"

(Siyasi hayatı) Farklı adımlarım olmayacak ama farklı söylemlerim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mazisine uygun, tarihine uygun ve aynı zaman fabrika ayarlarına dönmesi konusunda bir gayret sarf edeceğiz"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Küçük'ten CHP kongresinin durdurulma kararına çarpıcı yorum! 'Bu yapılan hukuksuzluk'
Muhalefet partileri ne kadar başarılı? Son araştırmada dikkat çeken oran
Berhan Şimşek, CHP'deki zamanlamaya dikkat çekti! 'Özgür Özel'in karizma gidecekti'
CHP kongresiyle ilgili flaş karar! Mahkemeden durdurma talebi: YSK kararını açıkladı
ETİKETLER
#istanbul
#chp
#kongre
#gürsel tekin
#tedbirler
#Mahkeme Kararı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.