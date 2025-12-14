Dünyanın en iyi 100 çorbası arasına girdi! Gaziantep’in meşhur çorbası dünya mutfaklarını gölgede bıraktı

Dünyanın en iyi 100 çorbası açıklanınca küresel platformlarda ufak bir sarsıntı yaşandı. Çünkü Gaziantep’in meşhur çorbası dünya mutfaklarını geride bıraktı. Gastronomi dünyasının en prestijli isimlerinden Taste Atlas yıl sona ererken 2025-2026 yılının en iyilerini değerlendirdi. Bu seferki değerlendirmede ise çorbalar yer aldı. Yapılan değerlendirmelerde verilen puanlar toplanırken, Türkiye’den birçok çorbanın da ilk 100’e girdiği görüldü. İşte dünyanın en iyi 100 çorbası listesinin ayrıntıları…