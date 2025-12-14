Dünyanın en iyi 100 çorbası arasına girdi! Gaziantep’in meşhur çorbası dünya mutfaklarını gölgede bıraktı

Kategoriler
Dünyanın en iyi 100 çorbası açıklanınca küresel platformlarda ufak bir sarsıntı yaşandı. Çünkü Gaziantep’in meşhur çorbası dünya mutfaklarını geride bıraktı. Gastronomi dünyasının en prestijli isimlerinden Taste Atlas yıl sona ererken 2025-2026 yılının en iyilerini değerlendirdi. Bu seferki değerlendirmede ise çorbalar yer aldı. Yapılan değerlendirmelerde verilen puanlar toplanırken, Türkiye’den birçok çorbanın da ilk 100’e girdiği görüldü. İşte dünyanın en iyi 100 çorbası listesinin ayrıntıları…
Çorba tutkunlarını mutlu eden haber Taste Atlas’tan geldi. Ağızları sulandıran lezzetinin yanı bünyeye sağladığı şifa ile sadece Gaziantep’in değil 81 ilin de en sevilen çorbaları arasında yer alan Beyran çorbası şimdi de dünya mutfağının devleri arasına girdi. Dünyanın en iyi 100 çorbası arasında yer alan çorba 5 üzerinden 4,5 puan aldı. İşte detaylar…
1 NUMARA VORİ VORİ
Dünyanın en iyi çorbaları listesinin zirvesinde Güney Amerika ülkesi Paraguay’ın Vori-Vori çorbası yer alıyor. Kutlamalarda yapılan çorbada mısır unu ve peynirden oluşmuş küçük toplar bulunuyor.
2 NUMARA BEYRAN ÇORBASI
Gaziantep mutfağının yıldız yemeği Beyran çorbası, Dünyanın en iyi 100 çorbası listesinde 2. Sıraya yerleşti. Koyun eti, pirinç, sarımsak ve bol baharatla hazırlanan Beyran çorbası hem lezzeti hem de içeriğinde yer alan malzemelerin sayesinde verdiği enerji ile sofraların başköşesinde yer alıyor. Kahvaltıda bile yoğun şekilde tüketilen çorba halk arasında şifa olarak adlandırılıyor.
3 NUMARA YOKAHAMA STYLE RAMEN
Taste Atlas’ın dünyanın en iyi çorbaları listesinin üçüncü sırasında Japonya’nın Yokahama Style Ramen yer alıyor. Yoğun ve zengin aromalı çorbanın Japon mutfağında özel bir yeri bulunuyor.
4 NUMARA SOTO BETAWİ
Endonezya mutfağının en zengin ve popüler çorbası Soto Betawi, adını başkent Cakarta’nın yerli halkı Betawi etnik grubundan alıyor.
5 NUMARA TONKOTSU RAMEN
Japon kültürünün sembolü haline gelen ramenler arasında Tonkotsu ramen özel bir yere sahip ve en iyi çorbalar listesinde de ilk 5’te yer alıyor.
6 NUMARA TOM KHA GAİ
Tayland mutfağının sevilen çorbalarından olan Tom Kha Gai, kremsi, tatlı-ekşi ve narenciye notalı zarif lezzetiyle biliniyor.
7 NUMARA LANZAHOU LAMİAN
Çin mutfağının özelilkle de Gansu Eyaleti’nin başkenti olan Lanzhou’nun ikonik yemeği olan Lanzahou Lamian, çekilmiş erişte anlamını taşıyor. Çorba sadece tadıyla değil, içindeki eriştelerin hazırlanışını bir sanat gösterisi gibi sunmasıyla popülerlik kazanıyor.
8 NUMARA LOHİKEİTTO (SALMON SOUP)
Finlandiya mutfağının sevilen çorbası Lohikeitto dünyanın en iyi çorbaları sıralamasında 8. Sıraya yerleşti. Çorba, Baltık Denizi’nin taze ürünlerini zarif bir şekilde bir araya gelmesinden oluşuyor.
9 NUMARA SİNİGANG NA BABOY
Taste Atlas tarafından hazırlanan Dünyanın en iyi 100 çorbası listesinin 9. Sırasında Sinigang Na Baboy yer alıyor. Filipinler mutfağının sevilen çorbası, ekşi tadı ve bol sebzesiyle beğeni kazanıyor.
10 NUMARA MERCİMEK ÇORBASI
Türk mutfağının en sevilen ve hemen her mutfakta pişen mercimek çorbası Dünyanın en iyi 100 çorbası sıralamasında 10. Sırada yer aldı. Hem doyuruculuğu hem de yüksek besin değeri ile küresel çapta da beğeni kazanan mercimek çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.
DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI LİSTESİNE TÜRK MUTFAĞINDAN İKİ ÇORBA DAHA GİRDİ
Dünyanın en iyi 100 çorbasının sıralandığı listeye Domates çorbası 55. Sıraya yerleşti.
Listesinin 63. Sırasında ise sağlık deposu olarak görülen Kelle paça çorbası yer aldı.