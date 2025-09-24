Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Son araştırmada dikkat çeken oran! Muhalefet partilileri ne kadar başarılı?

Türkiye siyaseti hareketli günlerden geçiyor. Bu süreçte, halkın nabzı da tutuluyor. Son yapılan kamuoyu anketinde vatandaşlara, Türkiye'deki muhalefet partililerinin performansının başarılı olup olmadığı soruldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 09:48

2025 yılı başından bu yana Türk siyasetinde sular durulmuyor. Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor.

Son araştırmada dikkat çeken oran! Muhalefet partilileri ne kadar başarılı?

'nın silah bırakması ve Terörsüz yolunda çalışmalar ivme kazanırken bir yandan da 'nin kurultay kaosu ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları da sürüyor.

Son araştırmada dikkat çeken oran! Muhalefet partilileri ne kadar başarılı?

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, seçmenin nabzı da tutuluyor. Bu kapsamda Asal Araştırma, son anket verilerini paylaştı.

Son araştırmada dikkat çeken oran! Muhalefet partilileri ne kadar başarılı?

Ülkemizdeki partilerinin performansı sizce başarılı mı, başarısız mı?

Türkiye genelinde 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin kişiye "Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı sizce başarılı mı, başarısız mı?" sorusu yöneltildi. Yüzde 58 ile 'Başarısız' cevabı başı çekti.

Gelen cevapların dağılımı şu şekilde:

  • Başarısız: Yüzde 58,0
  • Başarılı: Yüzde 21,5
  • Kısmen başarılı: Yüzde 12,2
  • Fikrim yok/ Cevap yok: 8,3
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin sorunlarını kim çözer? İşte son ankette çarpıcı sonuçlar
ETİKETLER
#Türkiye
#pkk
#chp
#seçim
#muhalefet
#Siyaseti
#Anket
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.