Son araştırmada dikkat çeken oran! Muhalefet partilileri ne kadar başarılı?

2025 yılı başından bu yana Türk siyasetinde sular durulmuyor. Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor.

PKK'nın silah bırakması ve Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar ivme kazanırken bir yandan da CHP'nin kurultay kaosu ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları da sürüyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, seçmenin nabzı da tutuluyor. Bu kapsamda Asal Araştırma, son anket verilerini paylaştı.

Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı sizce başarılı mı, başarısız mı?

Türkiye genelinde 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin kişiye "Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı sizce başarılı mı, başarısız mı?" sorusu yöneltildi. Yüzde 58 ile 'Başarısız' cevabı başı çekti.

Gelen cevapların dağılımı şu şekilde: