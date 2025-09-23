Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Türkiye'nin sorunlarını kim çözer? İşte son ankette çarpıcı sonuçlar

Türkiye siyaseti, 2025 yılının başından beri yoğun ve hareketli günlerden geçiyor. Bu süreçte seçmenin nabzı da tutulmaya devam ediyor. Asal Araştırma şirketinin yaptığı son ankette katılımcılara sorulan "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna gelen cevapların başında ekonomi ve hayat pahalılığı geldi. Ayrıca vatandaşlara bu sorunu hangi partinin çözebileceği de soruldu. İşte rakamlarla cevaplar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 13:18

Asal Araştırma, son anket verilerini paylaştı. 2 bin kişi ile eylül ayında yapılan çalışmada, 'nin en önemli sorunları ve bunu çözebilecek soruldu.

Türkiye'nin sorunlarını kim çözer? İşte son ankette çarpıcı sonuçlar

Katılımcılara sorulan "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna gelen cevapların başında yüzde 56,5 ile ve hayat pahalılığı gelirken gelen cevapların dağılımı şu şekilde:

  • Ekonomi/Hayat Pahalılığı: yüzde 56,5
  • Adalet/Hukuk Sistemi: yüzde 11,0
  • İşsizlik/İstihdam: yüzde 5,2
  • Eğitim sistemi: yüzde 4,8
Türkiye'nin sorunlarını kim çözer? İşte son ankette çarpıcı sonuçlar
  • Emekli maaşları: yüzde 3,4
  • Hükümet: yüzde 2,0
  • Güvenlik/Asayiş: yüzde 1,8
  • Demokrasi: yüzde 1,6
  • Terör: yüzde 1,5
  • Göç sorunu/Mülteci: yüzde 1,3
  • Ahlaki değer kaybı: yüzde 1,1
  • Kürt sorunu: yüzde 1,0
  • Dış tehditler: yüzde 1,0
  • Kentsel dönüşüm/Deprem: yüzde 0,9
  • Diğer: yüzde 2,4
  • Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 4,5
Türkiye'nin sorunlarını kim çözer? İşte son ankette çarpıcı sonuçlar

SORUNLARI KİM ÇÖZER?

Çalışmada bu sorunun hemen ardından Türkiye'nin sorunlarını hangi partinin çözebileceği sorusu yöneltildi.

İşte gelen cevapların yüzde dağılımı:

AK Parti: yüzde 22,0

CHP: yüzde 17,5

DEM Parti: yüzde 3,6

MHP: yüzde 3,0

İYİ Parti: yüzde 2,1

Zafer Partisi: yüzde 1,5

Yeniden Refah Partisi: yüzde 1,3

Diğer: yüzde 3,0

Fikrim Yok/Cevap Yok: yüzde 8,2

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asal Araştırma son seçim anketi yayınlandı! PKK'nın fesih kararı sonrası çarpıcı tablo
Asal Araştırma'dan dikkat çeken erken seçim anketi!
ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#siyasi partiler
#Anket
#Hayat Pahalıılığı
#Politikalar
#Ekonomi Sorunları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.