Türkiye'nin sorunlarını kim çözer? İşte son ankette çarpıcı sonuçlar

Asal Araştırma, son anket verilerini paylaştı. 2 bin kişi ile eylül ayında yapılan çalışmada, Türkiye'nin en önemli sorunları ve bunu çözebilecek siyasi partiler soruldu.

Katılımcılara sorulan "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna gelen cevapların başında yüzde 56,5 ile ekonomi ve hayat pahalılığı gelirken gelen cevapların dağılımı şu şekilde:

Ekonomi/Hayat Pahalılığı: yüzde 56,5

Adalet/Hukuk Sistemi: yüzde 11,0

İşsizlik/İstihdam: yüzde 5,2

Eğitim sistemi: yüzde 4,8

Emekli maaşları: yüzde 3,4

Hükümet: yüzde 2,0

Güvenlik/Asayiş: yüzde 1,8

Demokrasi: yüzde 1,6

Terör: yüzde 1,5

Göç sorunu/Mülteci: yüzde 1,3

Ahlaki değer kaybı: yüzde 1,1

Kürt sorunu: yüzde 1,0

Dış tehditler: yüzde 1,0

Kentsel dönüşüm/Deprem: yüzde 0,9

Diğer: yüzde 2,4

Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 4,5

SORUNLARI KİM ÇÖZER?

Çalışmada bu sorunun hemen ardından Türkiye'nin sorunlarını hangi partinin çözebileceği sorusu yöneltildi.

İşte gelen cevapların yüzde dağılımı:

AK Parti: yüzde 22,0

CHP: yüzde 17,5

DEM Parti: yüzde 3,6

MHP: yüzde 3,0

İYİ Parti: yüzde 2,1

Zafer Partisi: yüzde 1,5

Yeniden Refah Partisi: yüzde 1,3

Diğer: yüzde 3,0

Fikrim Yok/Cevap Yok: yüzde 8,2