Asal Araştırma'dan dikkat çeken erken seçim anketi!

23 Eylül 2024 09:29 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:28

Asal Araştırma 26 ilde 17-27 Ağustos tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Vatandaşlara "sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?" sorusu yöneltilen anketten çıkan sonuç ise dikkat çekti.

Son anket ortaya çıkardı! Gençlerin en sevdiği siyasetçi belli oldu

Son anket ortaya çıkardı! Gençlerin en sevdiği siyasetçi belli oldu

Siyasette erken seçim​ tartışmaları sürerken Türkiye​'nin önemli araştırma şirketlerinden Asal Araştırma bir anket​ çalışması yaptı. Muhalefet tarafından erken seçime yönelik beklentilerin arttığı dönemde gelen anketin sonuçları dikkat çekti.

SİZCE ERKEN SEÇİM YAPILMALI MIDIR?

Vatandaşlara "Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?" sorusunun yönetildiği ankette çıkan sonuçlar dikkat çekti. 2 bin katılımcının katıldığı ankette "evet, yapılmalı’ diyenlerin oranı yüzde 46.6 oldu.

"Hayır, yapılmamalı" diyenlerin oranı yüzde 41.2 olarak kaydedildi. "Fikrim yok" diyenler ise yüzde 12.2 oldu.

ERKEN SEÇİMİ GEREKLİ GÖRME NEDENLERİ?

Araştırmada, vatandaşların erken seçimi gerekli görme nedenleri de soruldu. Katılımcılar erken seçimi gerekli görme nedenlerinin ilk sırasında ekonomi​ ve hayat pahalılığı yüzde 25.9 oranıyla yer aldı.

İkinci sırada mülteciler ve adaletsizlik gibi sorunlar yüzde 8,8'lik oranla takip etti. Üçüncü sırada ise işsizlik / ehliyet/ liyakat / yönetim yüzde 7 oranında ve son sırada ise diğer sebepler yüzde 4,9'luk oranla yer aldı.