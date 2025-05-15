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Asal Araştırma son seçim anketi yayınlandı! PKK'nın fesih kararı sonrası çarpıcı tablo

Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir döneme girildi. Terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde fesih ve silah bırakma kararını duyurdu. Yeni bir dönem başlarken, Asal Araştırma son seçim anketini yayınladı. PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası ilk seçim anketinin sonuçları ise çarpıcı. İşte dikkat çeken seçim anketi sonuçları...

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Asal Araştırma son seçim anketi yayınlandı! PKK'nın fesih kararı sonrası çarpıcı tablo
KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 11:21

Hafta başında Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri yaşandı. Terör örgütü PKK, kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldı. Söz konusu gelişme siyasetin bir numaralı gündemi haline gelirken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sokağa nasıl yansıdığı da merak konusu oldu.

Asal Araştırma son seçim anketi yayınlandı! PKK'nın fesih kararı sonrası çarpıcı tablo

ASAL Araştırma, 10-14 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Ankette AK Parti yüzde 33,5 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 32,4 ile çok yakın bir farkla ikinci oldu. DEM Parti yüzde 9,1'lik oranla üçüncü sıraya yerleşti. MHP yüzde 8,6 oy alırken, İYİ Parti yüzde 4,2 ile barajın altında kaldı.

Asal Araştırma son seçim anketi yayınlandı! PKK'nın fesih kararı sonrası çarpıcı tablo

ÖZDAĞ'IN PARTİSİ YÜKSELİŞTE

Zafer Partisi'nin yüzde 3,8, Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 3,1, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) yüzde 1,4 ve Anahtar Parti'nin yüzde 1 oy aldığı ankette, diğer partilerin toplam oyu ise yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Anket, iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki farkın oldukça azaldığını gösterirken, seçmen tercihlerinde parçalı yapının devam ettiği dikkat çekti. Bu tablo, olası bir seçimde ittifak dengelerinin yeniden belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FESİH NE DEMEK?
PKK'nın kendini fesih etmesinin ardından birçok kişi 'fesih' kelimesini araştırmaya başladı. Fesih kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup; "Geçersiz kılma, sona erdirme, kaldırma, bozma, dağıtma, dağıtılma, kapatma, kapatılma" anlamına gelmektedir.
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