Terör örgütü PKK'nın fesih kararı piyasaları hareketlendirdi! İşte altın, dolar ve borsada son durum

PKK'nın silah bırakma kararı aldığını açıklaması, piyasalarda dikkat çekici bir etkiye neden oldu. Bu gelişmenin ardından altın fiyatlarında gerileme gözlemlendi. Güne 4092 liradan başlayan gram altın, 4022 liraya kadar düştü. Dolar kurunda da benzer şekilde bir düşüş eğilimi başladı. Öte yandan, Borsa İstanbul bu haberle birlikte pozitif bir seyir izleyerek değer kazandı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı, hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük etki gösterdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kongre sonrası bugün sonuç bildirgesini yayımlayan örgüt, faaliyetlerine son verdiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etti.

BORSA İSTANBUL'DA POZİTİF HAVA

Bu gelişme, piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, haberin etkisiyle yukarı yönlü ivmesini artırdı. Birçok sektörde hisseler değer kazanırken, yatırımcıların güven algısındaki artış dikkat çekti.



Altın ve döviz piyasalarında ise düşüş eğilimi gözlendi. Sabah saatlerinde 4092 lira seviyesinden işlem gören gram altın, haberin ardından 4022 liraya kadar geriledi. Dolar ve Euro kurlarında da benzer bir geri çekilme yaşandı.

GRAM ALTIN

Alış: 4.019,70 TL

Satış: 4.020,17 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 6.802,00 TL

Satış: 6.867,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.580,00 TL

Satış: 13.732,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 27.860,00 TL

Satış: 28.281,00 TL

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.227,02 USD

Satış: 3.227,41 USD

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL: 38,77

Euro/TL: 43,12