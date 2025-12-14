Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2026: 3 bin yeni personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları açıklandı mı?

2026 yılına kısa bir zaman kala bakanlıklar, bünyelerindeki eksik kadroları desteklemek amacıyla personel alımı gerçekleştiriyor. Bu yıl Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer birçok bakanlık personel alımı istihdamı gerçekleştirirken gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılında 3 bin yeni personel alımı gerçekleştirecek. Müracaat etmeye hazırlananlar ise özellikle kadro dağılımı ile birlikte eğitim, yaş ve sınav gibi şartları merak ediyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte, personel alımına ilişkin son durum…

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2026 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada 3 bin yeni alım yapılacağını duyurdu. 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilere değerlendirmede bulunan Göktaş, hizmet kalitesine vurgu yaparak “ "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdeyi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum." dedi.

3 bin yeni personel alımına ilişkin detayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Alım yapılacak personeller, 2026 yılı bütçesinde görüşüleceği için alımlar Ocak ayından sonra başlayacak.

KADRO DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra başvuru şartları, başvuru tarihleri ve alım yapılacak pozisyonlar belli olacak. Başvuru işlemleri, belirlenen takvim doğrultusunda internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıllarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, büro personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, yurt yönetim personeli gibi kadrolara alım yapmıştı.