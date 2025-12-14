Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, Karayipler'de askeri yığınakları artırıyor! Muhtemel saldırılarda kilit rol hava araçlarında

Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya karşı tehditlerini sürdüren ABD, Karayipler'e daha fazla asker ve silah gönderiyor. Muhtemel saldırılarda hava araçlarının kilit rol oynayacağı düşünülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 16:53

basınından Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin 'e daha fazla asker ve silah yığdığını yazdı. WSJ'nin incelediği fotoğraf ve uçuş takiplerine göre, F-35A hayalet savaş uçakları, EA-18G Growler elektronik savaş uçakları, HH-60W kurtarma helikopterleri ve HC-130J kurtarma uçakları Porto Riko'ya konuşlandı. Yakıt ikmal uçaklarının da son günlerde Dominik Cumhuriyeti'ne gönderildiği görüldü. Uzmanlar, ABD'nin Karayipler'e yığdığı hava araçlarının muhtemel saldırılarda kilit rol oynayabileceğini düşünüyor.

ABD, Karayipler'de askeri yığınakları artırıyor! Muhtemel saldırılarda kilit rol hava araçlarında

PETROL TANKERİNE EL KOYMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

ABD, Karayipler'de askeri yığınakları artırıyor! Muhtemel saldırılarda kilit rol hava araçlarında

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD, Karayipler'de askeri yığınakları artırıyor! Muhtemel saldırılarda kilit rol hava araçlarında

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Venezuela lideri Maduro ABD'yi şarkıyla tiye aldı: "Don't worry be happy"
Donald Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit: Kara saldırısı başlayacak
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#abd
#venezuela
#Karayipler
#Petrol Tanketi
#Askeri Harekat
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.