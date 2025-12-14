ABD, Karayipler'de askeri yığınakları artırıyor! Muhtemel saldırılarda kilit rol hava araçlarında

ABD basınından Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin Karayipler'e daha fazla asker ve silah yığdığını yazdı. WSJ'nin incelediği fotoğraf ve uçuş takiplerine göre, F-35A hayalet savaş uçakları, EA-18G Growler elektronik savaş uçakları, HH-60W kurtarma helikopterleri ve HC-130J kurtarma uçakları Porto Riko'ya konuşlandı. Yakıt ikmal uçaklarının da son günlerde Dominik Cumhuriyeti'ne gönderildiği görüldü. Uzmanlar, ABD'nin Karayipler'e yığdığı hava araçlarının muhtemel saldırılarda kilit rol oynayabileceğini düşünüyor.

PETROL TANKERİNE EL KOYMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.