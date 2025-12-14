Menü Kapat
Hava Durumu
 Hüseyin Bahcivan

Onuachu, Rafa Silva, Cengiz Ünder, Jota Silva Trabzonspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?

Trabzonspor - Beşiktaş maçında Onuachu, Rafa Silva, Cengiz Ünder ve Jota Silva forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Onuachu, Rafa Silva, Cengiz Ünder, Jota Silva Trabzonspor - Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 16. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş tarafından Trabzonspor kamp kadrosu duyuruldu.

Onuachu, Rafa Silva, Cengiz Ünder, Jota Silva Trabzonspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
16:30
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
16:30

ile bugün 142. kez karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Onuachu, Rafa Silca, Cengiz Ünder, Jota Silva Trabzonspor - Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Onuachu, Rafa Silva, Cengiz Ünder, Jota Silva Trabzonspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?

ONUACHU TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Trabzonspor'un yıldız forveti geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Sarı kart cezalısı olmasından dolayı Onuachu, Trabzonspor - Beşiktaş maçında oynamıyor.

Onuachu'nun bu sezon sarı kart gördüğü maçlar ve dakikaları şöyle:

31.08.2025 | Trabzonspor - Antalyaspor | 24. dakika

14.09.2025 | Trabzonspor - Fenerbahçe | 15. dakika

25.10.2025 | Trabzonspor - Eyüpspor | 68. dakika

07.12.2025 | Trabzonspor - Göztepe | 73. dakika

Onuachu, Rafa Silva, Cengiz Ünder, Jota Silva Trabzonspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?

RAFA SİLVA TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

uzun süredir Beşiktaş ile antrenmanlara çıkmıyordu. Bu hafta başından itibaren antrenmanlara katılmaya başlayan Portekizli yıldızın henüz hazır olamdığı için Trabzonspor - Beşiktaş maçının kamp kadrosuna alınmadığı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı yönetim tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Onuachu, Rafa Silva, Cengiz Ünder, Jota Silva Trabzonspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?

CENGİZ ÜNDER TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Trendyol 'in 15. haftası kapsamında oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK maçınca Cengiz Ünder sakatlık geçirmişti. Yıldız futbolcu geçirdiği sakatlıktan dolayı Trabzonspor - Beşiktaş maçında oynamıyor.

Siyah-beyazlı yönetim Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde gerileme ve kanama saptandığını duyurmuştu.

Onuachu, Rafa Silva, Cengiz Ünder, Jota Silva Trabzonspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor?

JOTA SİLVA TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Cengiz Ünder'in yanı sıra Gaziantep FK maçında Beşiktaş'ta sakatlık geçiren bir diğer futbolcu ise Jota Silva olmuştu. Jota Silva'nın sol diz iç yan bağındaki kısmi yırtık nedeniyle Trabzonspor - Beşiktaş maçında oynamayacağı duyuruldu. Jota Silva'nın ikinci yarıdan itibaren tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

